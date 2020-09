Duralex, a famosa fabricante das louças marrons e “inquebrantáveis” pode estar com os dias contados. A marca francesa, conhecida por seus vidros temperados exportados para diversos países e muito popular nos lares brasileiros, entrou em recuperação judicial.

A decisão foi confirmada pelo tribunal de comércio da cidade de Órleans, na França, quarta-feira (23). Antes, segundo o jornal Le Monde, houve um período de observação de seis meses. Antoine Ioannidès, presidente da Duralex, disse que os 248 funcionários continuarão trabalhando e recebendo seus salários.

Em comunicado encaminhado aos funcionários, a empresa afirmou que as dívidas foram congeladas no dia da abertura do procedimento de recuperação judicial. “Depois que os representantes legais fizerem o levantamento de todos os créditos, a empresa terá como apresentar o plano de recuperação”, disse a Duralex, na nota.

A empresa, criada em 1945, no fim da Segunda Guerra Mundial, vinha sofrendo com grandes problemas de caixa desde que precisou reduzir, por mais de um ano, sua produção devido a um problema em um forno em 2017. Com a pandemia de coronavírus, o problema se agravou.

A sede francesa da Duralex exporta 80% de sua produção e chegou a ter mais de mil funcionários – atualmente são 260. O auge da marca foi nas décadas de 1970 e 1980. Em 1997, a marca foi vendida para um grupo italiano, que permaneceu no comando até 2005, quando um empresário turno a assumiu já com problemas econômicos. No ano seguinte, ela foi vendida novamente, após quase ter falido.

No Brasil

No Brasil, a marca Duralex pertence à Nadir Figueiredo desde 2011, quando a fabricante brasileira comprou a Santa Marina e incorporou, além da própria Duralex, a Marinex. Em 2019, a Nadir foi comprada por uma gestora de fundos americana, a HIG Capital. A recuperação judicial da fábrica francesa não terá efeitos no Brasil, informou a Nadir Figueiredo.

“A marca Duralex na América do Sul pertence à Nadir Figueiredo, empresa brasileira consolidada há mais de 108 anos no mercado”, disse, em nota. “Os produtos da marca Duralex como os pratos, xícaras e a linda linha de mesa Duralex Opaline continuarão trazendo beleza à mesa dos consumidores.”