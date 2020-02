A Bolsa brasileira opera sem um sinal claro nesta segunda-feira de caos em São Paulo, com alagamentos em diferentes regiões e importantes vias de acesso da cidade. O bloqueio em várias ruas e avenidas impede que muitos cheguem ao trabalho, o que pode gerar algum efeito marginal sobre a liquidez dos mercados. Em algumas corretoras e distribuidoras de valores mobiliários, funcionários trabalham em home office.

Após iniciar o pregão em baixa, o Ibovespa migrou para o terreno positivo, flertando com os 114 mil pontos. No entanto, o movimento é instável, voltando a operar em baixa. Às 11h12, o Ibovespa cedia 0,19%, aos 113.558,72 pontos, após a máxima de 114.176,46 pontos. No exterior, as bolsas europeias operam em baixa e os índices futuros de Nova York também cediam na faixa de 0,30%.

“Tem um sentimento ruim sobre como a epidemia vai impactar o PIB chinês e os efeitos disso na economia global. A perspectiva é de mais revisão das projeções da atividade”, afirmou André Perfeito, economista-chefe da Necton Investimentos.

Hoje cedo, a BB Seguridade divulgou que fechou o quarto trimestre de 2019 com lucro líquido ajustado de R$ 1,132 bilhão, o que representa um aumento de 34,9% em relação ao mesmo intervalo de 2018 de 4,8% ante o terceiro trimestre. No ano de 2019, o lucro líquido foi de R$ 4,3 bilhões, o maior já reportado pela seguradora, que atribui o bom desempenho ao resultado financeiro da Brasilprev.

“O resultado veio realmente bastante forte, superando a expectativa dos analistas”, afirmou Glauco Legat, analista da Necton Investimentos, acrescentando que é aguardado o resultado do Itaú Unibanco a divulgação do resultado trimestral.

Na sexta-feira, o Ibovespa fechou em baixa de 1,23%, aos 113.770,29 pontos.