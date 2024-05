Fábrica de Oxford inicia produção do novo MINI Cooper

A fábrica da MINI em Oxford comemorou o início da produção da nova quinta geração do MINI Cooper. Os colaboradores se juntaram à diretora da MINI, Stefanie Wurst, para um evento especial no local, no qual o primeiro modelo de três portas saiu da linha de produção e foi dirigido por Charlie Cooper, neto do lendário John Cooper, cuja herança inspirou o apelido Cooper.

O novo MINI Cooper é a última geração a ser construída no Reino Unido, com todas as três fábricas do BMW Group no Reino Unido contribuindo para a produção: A fábrica do BMW Group em Swindon produz prensas e subconjuntos para a carroceria, enquanto os mais recentes e altamente eficientes motores a gasolina de três e quatro cilindros são fabricados na fábrica do BMW Group em Hams Hall, em North Warwickshire.

Desde o lançamento do primeiro MINI moderno em 2001, mais de 4,4 milhões de MINIs foram produzidos na Grã-Bretanha – incluindo 150.000 modelos MINI Electric que foram construídos entre 2019 e 2023.

Com seu alto nível de flexibilidade, competitividade e experiência, a fábrica da MINI em Oxford desempenha um papel importante na rede de produção do BMW Group e atualmente está se preparando para produzir dois novos modelos MINI totalmente elétricos a partir de 2026. O BMW Group terá, então, investido um total de mais de 3 bilhões de libras esterlinas nas fábricas de Swindon, Hams Hall e Oxford.

O novo MINI Cooper chega como o terceiro membro da nova família MINI, juntando-se ao MINI Cooper Electric e ao novo MINI Countryman. Disponível em duas variantes de modelo: o MINI Cooper C e o MINI Cooper S com desempenho aprimorado, o mais recente modelo de três portas mescla valores tradicionais da marca com tecnologia inovadora e orientada para o futuro.

A silhueta externa do modelo apresenta superfícies claras, balanços curtos e um capô curto que, combinados com uma distância entre eixos longa e contrastante, atingem as proporções típicas do MINI. No interior, o interior é minimalista, com todo o cockpit concentrado em apenas três elementos: uma revolucionária tela OLED circular, o novo volante Vescin e a barra de alternância. (Foto: MINI/Divulgação).