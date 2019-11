O Banco do Povo da China (PBoC) decidiu, nesta quarta-feira, 20 (pelo horário local), cortar suas taxas de referência de empréstimos (LPR) de curto e longo prazo em 5 pontos-base cada uma. A LPR de um ano foi reduzida de 4,2% em outubro para 4,15% em novembro, e a LPR de cinco anos caiu de 4,85% para 4,8%.

Desde a reestruturação das taxas de juros chinesas em agosto, com a adoção da LPR, é o primeiro corte aplicado na taxa de cinco anos e o segundo na taxa de um ano. O presidente do PBoC, Yi Gang, pediu ontem a banqueiros que “realmente utilizem a LPR como referência para promover reduções reais dos juros”.

Anteontem, o PBoC anunciou a diminuição da taxa para operações de recompra reversa de sete dias, de 2,55% para 2,5%. No dia 5 de novembro, a instituição havia decidido reduzir a taxa para empréstimos de médio prazo (MLF) de um ano de 3,30% para 3,25% – ambos os cortes foram os primeiros desde 2015. As medidas são parte da política de estímulos do governo para reverter a desaceleração econômica registrada no terceiro trimestre. Fonte: Dow Jones Newswires.