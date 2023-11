Um acidente causou problemas para quem passava pela Rua Itupava na região do bairro Hugo Lange, em Curitiba, na manhã desta segunda-feira (6). Um Nissan March foi atingido por outro carro na esquina com a Rua Ângelo Lopes e chegou a capotar, causando a interdição do fluxo de veículos na Itupava. Um homem e sua filha, que estavam no carro atingido, ficaram feridos, mas sem gravidade, segundo o Bom Dia Paraná, da RPC.

Segundo testemunhas no local, um dos veículos teria furado a preferencial. A Polícia Militar está no local orientando o trânsito e registrando a ocorrência. o movimento na região neste horário é intenso e a interdição de uma das faixas da Rua Itupava deixou tudo mais complicado.

