A maior obra da história do Zoológico de Curitiba promete agradar moradores e visitantes. A grande revitalização, com criação de novos espaços para felinos e aves, também envolve melhorias nas vias de acesso, pinturas, lavagem de telas, reparos em calçadas e recuperação dos três banheiros públicos. Mas mesmo com a obras acontecendo, o zoo segue aberto para o público.

Uma das grandes novidades é a construção do novo recinto para o casal de harpias – aves de rapina, maiores que águias. O espaço terá 1.250 metros quadrados de área construída, com 9 metros de altura na parte da frente e 13 metros de altura no fundo.

Recinto novo da Harpia. Foto: Pedro Ribas/SMCS Recintos de felinos no Zoológico. Foto: Pedro Ribas/SMCS Recintos de felinos no Zoológico. Foto: Pedro Ribas/SMCS Harpias vão ganhar novo recinto no Zoológico. Foto: Pedro Ribas/SMCS Foto: Pedro Ribas/SMCS Novos recintos de felinos no Zoológico de Curitiba. Foto: Pedro Ribas/SMCS

“O recinto foi planejado e construído para as aves terem espaço para voar, como se elas estivessem o mais próximo possível da natureza”, comentou o gerente operacional do Departamento de Pesquisa e Conservação da Fauna, Claudio Fontes.

Os trabalhos começaram em setembro do ano passado e também foi construído um ninho suspenso, pois existe a intenção de ocorrer uma reprodução para conservação de espécie.

Mais de 1,8 mil animais

O Zoológico de Curitiba é responsável pelo cuidado de mais de 1,8 mil animais, que ficam na área de visitação. São cerca de 589 mil metros quadrados, com aproximadamente 165 recintos. Entre os animais, estão alguns de espécies nativas ameaçadas, inseridos em programas nacionais de conservação.

Serviço

Zoológico de Curitiba

Endereço: Rua João Miqueletto, 1.550, no Alto Boqueirão

Horário: terça-feira a domingo, das 10h às 16h, com entrada gratuita.

