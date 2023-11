Vizinhos do Couto Pereira pedem sossego: barulheira madrugada adentro

Um grande show sempre atrai olhares para o palco montado aos artistas. Os eventos são importantes para a cidade, investimentos para todos os lados, mas junto chegam também os problemas. Vizinhos do estádio Couto Pereira estão insatisfeitos com o barulho provocado no dia-a-dia, sendo que em shows, a montagem e desmontagem de equipamentos vai madrugada adentro.

Para o último show realizado no Couto Pereira do Red Hot Chili Peppers (13), a montagem de palco começou dias antes. Após a apresentação, os responsáveis pela desmontagem já trabalham alucinadamente, ou seja, é barulho de grade, caminhão, equipamentos indo embora, pessoas falando alto e assim vai por algum período.

LEIA TAMBÉM:

>> Red Hot Chili Peppers em Curitiba: show alucinante, mas com “zero” interação

>> Abuso de autoridade? Mãe é presa por PM ao denunciar racismo no Colégio Estadual do Paraná; vídeo

Naturalmente, não são todos os dias que tem show ou jogo, mas a vizinhança do lado do Coritiba também reclama de momentos que na prática seria de silêncio. Uma moradora do Edifício Dom Diego, localizado na Rua Ubaldino do Amaral, que faz divisa com o Couto Pereira, relata que o barulho chegou a um nível desesperador. “Já tentei contato com administrativo e jurídico, e não dão bola. No Red Hot foi batida o dia inteiro, entraram pela madrugada fazendo barulho. Temos crianças pequenas no prédio, tem lar de idosos na região, eles extrapolam e não respeitam a vizinhança. Estão passando do limite”, disse a mulher que pediu não não ter o nome citado na reportagem.

Questionada sobre os dias que não tem shows ou jogos, a moradora comentou que reduz o barulho, mas que tem outras situações de desrespeito por parte de funcionários ou mesmo terceirizados do clube.

“A rotina do estádio tem todos os dias, barulho de carro com som alto, funcionários falando no rádio, grades sendo puxada, não temos um dia de paz. Nós entendemos o processo, mas incomoda a falta de respeito e organização. Estou pensando ajuizar uma ação, perturbação e sossego não tem horário. Não sei como a prefeitura libera isso em dias úteis”, comentou a mulher. Ela disse ainda que não tem nada contra o clube Coritiba.

A reportagem da Tribuna do Paraná teve a acesso a emails enviados para o Coritiba reforçando o pedido para que evite barulhos inapropriados. Em resposta enviada aos moradores, o departamento jurídico do clube informou que está ciente das reclamações, que já foram repassadas ao setor de operações que engloba as funções do administrativo do Estádio Couto Pereira. Ainda segundo o Coritiba, as diretrizes de gestão e legislação competente estão sendo cumpridas, mas pede que os reclamantes sigam mostrando as irregulares possíveis para que o clube consiga apresentar soluções.

E aí, prefeitura?

A Tribuna do Paraná questionou a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA) sobre a questão de alvarás. Segundo a SMMA, a liberação para shows é determinado pela Comissão Permanente de Análise de Eventos de Grande Porte (Cage), sendo que o alvará são limitados somente para os horários do show. “A prefeitura usa decibelímetros para verificar o volume do barulho, e há diferenças para shows nos fins de semana e dias de semana. De segunda a sexta, a recomendação é terminar até as 23 horas. Na sexta, sábado e véspera de feriado até as1h. Domingo e feriados até as 22h”, informou a Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

Você já viu essas??

Veja datas, horários e preço Rua Iluminada da Família Moletta abre com a maior árvore de Natal de Curitiba Legado e família Morre Jacob Pankratz Filho, fundador do Grupo Jacomar, aos 91 anos Mais de 200 veículos Leilão de automóveis no Paraná tem sedan a R$ 8,8 mil, SUV a R$ 7,4 mil e mais