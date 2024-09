Vítimas do Coritiba Crocodiles serão velados no Couto Pereira

Dois atletas do time de futebol americano Coritiba Crocodiles, mortos após tombamento de ônibus no Rio de Janeiro, serão velados no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. O velório de Daniel Antônio dos Santos, 44 anos, e Lucas Padilha, 42 anos, começará a partir das 20 horas deste domingo (22).

Conforme comunicado oficial do Coritiba Crocodiles, o velório acontecerá na sala Alma Guerreira. O encerramento está previsto para às 10 horas de segunda-feira (23).

“Informações sobre sepultamento serão divulgadas no local”, informou o clube por meio de nota.

Já Lucas Barros, a terceira vítima fatal do acidente, será velado no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Goiânia, a partir das 21 horas deste domingo (22).

Ônibus do time Coritiba Crocodiles tomba no Rio de Janeiro

O acidente aconteceu por volta das 10 horas de sábado (21) no km 226, na descida da Serra das Araras, em Piraí, no Rio de Janeiro. O time estava indo para um jogo contra o Flamengo Imperadores.

De acordo com informações da CCR RioSP, concessionária que administra a rodovia, 44 pessoas estavam no veículo. Além das três mortes, uma pessoa ficou em estado grave, três em estado moderado, dois passageiros tiveram ferimentos leves e 35 pessoas não se machucaram.

Nas alturas! Este bairro de Curitiba tem o aluguel mais caro; E o mais barato? Barbaridade!!! Comparação mostra o que dá pra comprar pelo preço do novo iPhone 16 Não perca! Fenômeno raríssimo vai cruzar o céu em setembro; Como ver?