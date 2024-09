Ônibus do time Coritiba Crocodiles tomba no Rio de Janeiro e deixa três mortos

O ônibus que transportava jogadores do time de futebol americano do Coritiba Crocodiles sofreu um acidente na manhã deste sábado (21) na Via Dutra, no Rio de Janeiro. De acordo com informações da CCR RioSP, concessionária que administra a rodovia, três pessoas morreram.

O ônibus do Coritiba Crocodiles tombou por volta das 10 horas no km 226, na descida da Serra das Araras, em Piraí, no Rio de Janeiro. A concessionária informou que 45 pessoas estavam no veículo.

Além das três mortes, um boletim divulgado às 12h17 pela CCR RioSP confirmou que quatro pessoas estão com ferimentos moderados, sete passageiros tiveram ferimentos leves e dois não se machucaram.

As vítimas socorridas foram levadas para o Hospital Geral de Nova Iguaçu e Hospital São João Batista, em municípios do Rio de Janeiro. Há ainda 29 pessoas sendo atendidas no local da ocorrência. Por conta do acidente, o tráfego está fluindo pela faixa da esquerda. Equipes da concessionária atuam no local. A lentidão é de 8,6 km.

Equipe lamenta em nota de pesar

O perfil oficial do time do Coritiba Crocodiles nas redes sociais lamentou a tragédia e divulgou nota de pesar, no início da tarde deste sábado (21):

Jogo contra o Flamengo

O time do Coritiba Crocodiles estava a caminho do Rio de Janeiro para um jogo contra o Flamengo Imperadores. A partida estava marcada para às 14 horas no Esporte Clube Anchieta.

