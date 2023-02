Um homem ficou ferido ao despencar de uma altura de aproximadamente 20 metros após um cabo de aço de uma tirolesa arrebentar, na tarde de sábado (11), na Lagoa Azul, em Campo Magro, na Região Metropolitana de Curitiba.

Segundo a Polícia Militar (PMPR), a vítima caiu na água e foi transportada de helicóptero para o Hospital do Rocio, em Campo Largo. O estado clinico do homem de 21 anos após ser resgatado era considerado estável. Ele sentia muitas dores no peito e na coluna devido à queda.

+Leia mais! Vídeo! Rapaz morre afogado na Lagoa Azul, em Morretes; Momento de lazer virou dor e luto

Após o incidente, a prefeitura de Campo Magro informou que o local está embargado devido a ausências de licenças para prestar serviço ao público.

A empresa responsável relatou ao site G1 que na sexta-feira (10), pessoas invadiram o local, e um boletim de ocorrência foi realizado. Os responsáveis pela empresa que é terceirizada aguardam o resultado da perícia nos cabos do equipamento para uma nova manifestação.

+Grana! Apostas simples de Curitiba e de São José dos Pinhais faturam fatia de prêmio da Mega Sena

Ponto turístico

A Lagoa Azul é um ponto turístico bastante movimentado por sua beleza exuberante. Veja aqui mais locais para curtir a natureza perto de Curitiba.