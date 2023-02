As jornalistas Shara Karoliny Miranda e Celeste Pereira, de 25 e 24 anos, respectivamente, morreram em um acidente de trânsito na manhã deste domingo (12), na BR-467, em Cascavel, no oeste do estado. Segundo informações da Polícia Militar (PMPR), o carro em que elas estavam como passageiras bateu contra uma mureta e capotou. Shara Miranda era natural de Curitiba e Celeste Pereira de Quedas do Iguaçu, no interior do Paraná.

A morte foi lamentada por várias empresas de comunicação, inclusive pela Catve, empresa que Shara trabalhava há três anos, e fela qual fez a cobertura do Show Rural, em Cascavel, na última semana.

“Nós do Grupo Catve, nos solidarizamos com familiares e amigos e sentimos essa perda tão prematura. Shara se formou pelo Centro Universitário FAG em 2022 e estava como repórter do Jornal da Catve e EPC”, lamentou a Catve em nota. Shara era natural de Curitiba e deixa uma filha de quatro anos.

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Paraná (SindijorPR) e a Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) também lamentaram a morte das profissionais. “Jovens que tinham toda uma vida e carreira pela frente. Manifestamos nossos sentimentos e nos solidarizamos com familiares e amigos”, relatou o Sindijor nas redes socais.

Colegas de profissão ao receberem a notícia, se solidarizaram com as famílias e reforçaram a dedicação das jornalistas. “Notícia muito triste. Meus sentimentos a todas as famílias, colegas e amigos”, escreveu o experiente jornalista Fernando Parracho, apresentador da Rede Massa. “Vão com Deus nossas brilhantes e talentosas jornalistas”, reforçou a jornalista Dayani Santos.

Jornalista, Celeste trabalhava em uma agência de publicidade. Foto: Reprodução.

Celeste Pereira trabalhava em uma agência de publicidade. Ela era natural de Quedas do Iguaçu, região de Guarapuava.

O acidente

De acordo com a Polícia Militar, o acidente foi próximo das 6h30 da manhã. O motorista, um jovem de 24 anos, teve ferimentos graves. Um terceiro passageiro, também de 24 anos, sofreu ferimentos leves.

