VÍDEO: motorista destrói moto de entregador após discussão em Curitiba

O motorista de um Fiat Siena foi flagrado atingindo em cheio uma moto depois de uma possível discussão no trânsito, no início da tarde desta quarta-feira (09), no bairro Tatuquara, em Curitiba.

A situação foi registrada no cruzamento das ruas Deputado Vidal Vanhoni e Jornalista Silvino Alves Batista. A ação foi filmada por um morador da região.

No vídeo é possível ver que o motociclista está parado, no meio da rua, erguendo a moto. Neste momento, o homem que está filmando grita para ele: “vai voltar, cuidado aí”.

Então a câmera mostra o motorista do Siena fazendo a volta e rapidamente indo em direção ao motociclista. Neste momento, a vítima corre e o carro atropela a moto.

Apesar de o motorista ter fugido, a placa do automóvel ficou caída na rua. As testemunhas recolheram o objeto que pode ajudar a identificar o responsável. O registro do veículo é de Praia Grande, em São Paulo

De acordo com a ocorrência da Polícia Militar (PM), o Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) recebeu a informação de que o motociclista relatou que foi fechado e, em seguida, o problema começou. Uma equipe foi até o local, mas os envolvidos já haviam ido embora.

Em nota, a Polícia Civil do Paraná (PCPR) informa que o motociclista já foi ouvido e que estão sendo realizadas buscas para identificar o motorista do carro. Ele pode responder por dano qualificado. O 13°Distrito da PCPR é o responsável pela investigação.

