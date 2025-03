Vídeo mostra suspeito de matar jornalista saindo da casa da vítima em Curitiba

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) divulgou nesta quinta-feira (06) imagens de uma câmera de monitoramento que mostram o suspeito de matar o jornalista Cristiano Freitas, de 48 anos, entrando e saindo da casa da vítima, em Curitiba. O suspeito do crime, um homem de 27 anos, foi preso na manhã desta quinta.

Cristiano foi encontrado morto na própria residência na última terça-feira (04), no bairro Jardim das Américas. O corpo foi encontrado por um dos vizinhos da vítima, que estranhou ver o portão da casa aberto.

Segundo informações da delegada Magda Hofstaetter, o jornalista foi encontrado amarrado e amordaçado, com ferimentos no pescoço. Já no primeiro dia da investigação, a polícia sabia que o suspeito havia entrado na residência a convite da vítima, pois não existiam sinais de arrombamento.

Nos vídeos divulgados nesta quinta, é possível ver um HB20 na cor prata entrando às 13h49 na casa e saindo do local às 14 horas. Assista:

Suspeito de matar jornalista em Curitiba pode ter participado de outros crimes

Nesta quinta, a PCPR também divulgou que o homem detido pela morte de Cristiano pode ter participado de outros seis crimes de roubo e extorsão. O suspeito marcava encontros com outros homens por um aplicativo e exigia um pagamento além do combinado com ameaças, inclusive com uso de arma de fogo para que as vítimas efetuassem transações via pix.

O homem preso estava em um flat próximo ao Viaduto do Capanema e levado para a Delegacia de Furtos e Roubos.