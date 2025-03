Esquema de propina de PMs na BR-277 entra na mira do MP-PR

O Ministério Público do Paraná (MP-PR) desencadeou nesta quinta-feira (06) a segunda fase da Operação Chave Pix, mirando um suposto esquema de extorsão envolvendo policiais militares na BR-277. A ação, conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de Foz do Iguaçu, investiga a cobrança ilegal de valores de compristas que trazem mercadorias do exterior.

De acordo com as investigações, iniciadas em outubro de 2023, policiais militares estariam exigindo propina, principalmente via Pix, para não apreender mercadorias e veículos durante abordagens na rodovia. Os valores eram depositados em contas de terceiros e posteriormente transferidos para familiares dos PMs envolvidos.

Com apoio da Corregedoria-Geral da Polícia Militar do Paraná, foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão em Foz do Iguaçu e Santa Terezinha de Itaipu, no oeste paranaense, e em Joinville, Santa Catarina. As diligências ocorreram em endereços ligados a nove policiais militares, quatro civis (incluindo um PM exonerado) e na sede do Destacamento da PM em Santa Terezinha de Itaipu.

Além disso, o Juízo da Vara da Auditoria da Justiça Militar Estadual do Paraná determinou o afastamento de oito policiais de suas funções e impôs medidas cautelares diversas da prisão. Foram executados ainda 13 mandados de busca pessoal.

As autoridades buscam recolher celulares, documentos, computadores, dinheiro em espécie e outros objetos que possam auxiliar nas investigações. A primeira fase da operação, deflagrada em dezembro de 2023, já havia identificado dois militares e três civis envolvidos no esquema.

O MP-PR informou que cerca de 100 possíveis vítimas foram ouvidas desde o início das investigações, o que permitiu a identificação de outros suspeitos e a confirmação da existência de uma possível organização criminosa atuando na região.