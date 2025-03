Congestionamento na BR-376 era estopim para atuação de quadrilha da pesada

Suspeitos de integrar uma associação criminosa que atua em roubos e furtos de carga na BR-376 estão sendo procurados pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) na manhã desta quarta-feira (6). Os três mandados de prisão temporária e seis de busca e apreensão estão sendo cumpridos em Guaratuba, no Litoral paranaense, Tijucas do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, e Garuva (SC), no norte de Santa Catarina.

Segundo o que a investigação apurou é que esse grupo esteve participando de dois arrastões em congestionamentos na rodovia, nos dias 8 e 16 de fevereiro, em Guaratuba. Os criminosos armados abordaram motoristas e passageiros de carros e caminhões, levando carteiras, celulares e relógios. Em alguns casos, os bandidos efetuaram disparos contra veículos para intimidar as vítimas.

“O grupo criminoso agia de forma violenta, se aproveitando dos congestionamentos para cometer os crimes. Em ambos os casos, os assaltantes estavam armados e efetuaram disparos para intimidar as vítimas. Nossa investigação permitiu identificar três suspeitos envolvidos tanto na prática dos roubos quanto na receptação e distribuição dos produtos furtados”, afirmou o delegado Gabriel Caldeira.

O resultado desta ação de quinta-feira deve ser divulgado nas próximas horas.