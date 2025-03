Curitiba enfrenta Onda de Calor e consumo recorde de água

O verão de 2025 tem sido implacável em Curitiba e região, com temperaturas bem acima da média histórica. A onda de calor que assola o Paraná não dá trégua nem durante a noite, levando a um consumo de água sem precedentes. A Sanepar alerta: é hora de economizar!

Segundo o Simepar, o termômetro deve continuar subindo nos próximos dias, com tempo mais seco e quente a partir do fim de semana. Enquanto o Sul do país aguarda uma frente fria, os curitibanos seguem enfrentando o calorão.

O presidente da Sanepar, Wilson Bley, destaca o desafio: “Estamos diante de um cenário climático extremo que atinge todo o Sul do Brasil. O consumo de água está batendo recordes, superando todas as médias históricas.”

Impacto nas Cidades

Em Ponta Grossa, a apenas 100 km da capital, as temperaturas mínimas estão 2°C acima do normal, enquanto as máximas superam a média em 1°C. Já em Londrina, no norte do estado, os termômetros registram mínimas 1,4°C acima da média e máximas que ultrapassam 1,3°C o esperado para fevereiro.

Gil Gameiro, gerente da Sanepar para a Região Nordeste, explica: “Para cada grau acima de 30°C, o consumo de água aumenta de 2 a 5%. Em Londrina e Cambé, por exemplo, o consumo cresceu mais de 20% em relação ao ano passado.”

Mudança nos Hábitos

O calor intenso está alterando até mesmo os horários de pico de consumo. Tradicionalmente entre 19h e 20h, agora o alto consumo se estende até a meia-noite. “As pessoas estão tendo dificuldade para dormir e tomando mais banhos noturnos para se refrescar”, observa Gameiro.

Wilson Bley faz um apelo aos curitibanos. “Precisamos do uso racional desse bem finito que é a água potável. Evitem lavar carros, calçadas e encher piscinas. Vamos priorizar as necessidades básicas.”

A Sanepar recomenda usar água tratada apenas para hidratação, alimentação e higiene. Para outras atividades, como lavar veículos e regar plantas, opte por água da chuva ou de reuso.