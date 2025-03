Após três meses fechada, UPA de bairro populoso de Curitiba reabre

Após permanecer três meses fechada para obras de reforma, foi reaberta nesta quinta-feira (06) a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Boqueirão, em Curitiba. A entrega do novo espaço, que custou R$ 390 mil, foi realizada pelo prefeito Eduardo Pimentel.

A UPA Boqueirão faz uma média de 450 atendimentos por dia e cerca de 13,5 mil atendimentos ao mês. Ela foi reaberta após obras de reforma que adequaram a estrutura para aplicar, de forma mais qualificada, o chamado Circuito Direcionado de Atendimentos (CDA).

O CDA é baseado no método conhecido como “fast track”, modelo americano que pode ser traduzido como rastreamento rápido do paciente. As principais vantagens desse formato estão na otimização do fluxo do paciente dentro do pronto atendimento, agilizando a realização de procedimentos.

UPA Boqueirão reinaugura com novo formato de atendimento

As UPAs utilizam o protocolo de Manchester (inglês) para classificação de risco dos pacientes, por meio de pulseiras coloridas. “São modelos internacionais adaptados à nossa realidade com foco na qualidade e agilidade no atendimento da população”, explica a secretária municipal da Saúde, Tatiane Filipak.

O CDA separa o fluxo dos pacientes de baixo risco (classificados com pulseiras azuis e verdes) dos prioritários (amarelo) e dos de urgência e emergência (laranja e vermelho). Isso permite aos profissionais de saúde direcionarem o atendimento de forma mais precisa a cada tipo de necessidade e reduzir o tempo de espera.

O sistema já está implantado nas UPAs do Pinheirinho e Fazendinha e será levado a todas unidades de urgência e emergência.

Serviços executados na reforma da UPA

Substituição de rodapés de granitina desgastados por piso cimentício pré-fabricado;

Adequação de layout da unidade para o formato o Circuito Direcionado de Atendimento (CDA), com boxes de atendimento;

Adequação de layout da sala de medicação rápida;

Adequação dos pontos de gases e elétrica nas cabeceiras dos leitos da emergência;

Instalação de pastilhas;

Instalação de bate-maca;

Revisão no sistema elétrico e hidráulico da UPA;

Revisão das luminárias da UPA;

Pintura de interna de paredes, tetos, portas, bate-macas da UPA e Raio-X;

Pintura externa da fachada, muros e gradis;

Manutenção no piso da entrada lateral da UPA;

Execução de boca de lobo;

Substituição de cobertura lateral da UPA, com instalação de telhas termoacústicas tipo bandeja, para redução de ruídos;

Lavagem da cobertura do saguão da espera.