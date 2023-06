Ex-Vice prefeito de cidade da RMC morre e prefeitura decreta luto

Ex vice-prefeito e ex-prefeito de Almirante Tamandaré Sebastião Natal Colodel morreu nessa terça-feira (06) e a prefeitura da cidade decretou luto oficial de três dias.

Sebastião Natal Colodel era parente do atual prefeito de Almirante Tamandaré, Gerson Colodel, que lamentou nas redes sociais o falecimento.

A Câmara de vereadores da cidade lamentou o falecimento do político, que chegou a ser vereador pelo munícipio nos anos 2000.

