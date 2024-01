Moradora de Curitiba, Jacira Mayumi Abe Aracema teve uma surpresa emocionante ao receber a notícia de que os filhos trigêmeos foram aprovados no Vestibular 2024 da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Divulgado em 17 de janeiro, o primeiro resultado positivo foi o de Renata. Em seguida, André e Stefan também foram confirmados como calouros da instituição.

Os três irmãos continuam uma trajetória no ensino público, já que durante o período escolar, frequentaram colégios públicos de Curitiba. Eles fizeram o ensino fundamental na Escola Municipal Papa João XXIII e o médio no Colégio Estadual Pedro Macedo, sempre com ótimo aproveitamento. Em 2023, inscreveram-se no Em Ação, cursinho pré-vestibular gratuito mantido por voluntários, a maioria alunos ou ex-alunos da UFPR.

Mais de uma semana depois da divulgação da lista de aprovados, Jacira ainda fica com a voz embargada e os olhos úmidos ao falar sobre o assunto. A jornada da família até o bom resultado não foi fácil. Em 2020, Renato, o pai dos trigêmeos, morreu de câncer. Sem o provedor, a família passou a viver da pensão recebida por Jacira, e os trigêmeos inscreveram-se no vestibular na categoria de cotas para estudantes de escola pública com renda familiar per capita inferior a 1,5 salário mínimo.

“É um encontro entre a oportunidade oferecida pela universidade e três jovens que querem estudar e aprender. Uma conquista que eles alcançaram com muita dedicação”, diz a mãe. Ela conta que a educação dos trigêmeos sempre levou em conta o respeito às suas individualidades: “São personalidades diferentes, e deixamos que cada um descobrisse o que quer e do que gosta, sem imposições”.

Foto: Leonardo Bettinelli

Isso ficou claro nas escolhas feitas para o vestibular: André foi aprovado em Ciências da Computação; Renata, em Artes Visuais; e Stefan, em Ciências Econômicas.

Stefan quer trabalhar no mercado financeiro e está tão determinado que abriu mão de indicar uma segunda opção de curso no formulário de inscrição no vestibular. É o mais expansivo dos três irmãos e estava tão confiante na aprovação que foi esperar o resultado no Campus Agrárias da UFPR, onde aconteceu o banho de lama. “As provas discursivas do curso de Ciências Econômicas são de Matemática e História, minhas matérias favoritas. Até um tempo atrás a UFPR parecia um sonho meio impossível, mas saí da prova tranquilo, e agora é realidade”, conta.

André, mais introspectivo, preferiu esperar o resultado do vestibular em casa, ao lado da mãe e de Renata, e não saiu nem mesmo depois da aprovação. Ele conta que sempre gostou de Matemática. Integrou a equipe de robótica da Escola Municipal Papa João XXIII e depois, como estudante de ensino médio, ganhou duas medalhas de bronze na Olimpíada Paranaense de Matemática, o que o levou a participar do Programa de Iniciação Científica Jr (PIC) do Departamento de Matemática da UFPR. Seu plano é trabalhar com desenvolvimento de software.

Já Renata não abriu mão do banho de lama, mas só depois de se certificar, em casa, de que tinha sido aprovada. “Quando deu 14 horas, abri a lista de aprovados e vi o meu nome, depois o do André e o do Stefan. Quase não acreditei”, conta. Renata diz que desde pequena gostou de desenhar, mas tinha dúvidas sobre que curso escolher: “Comecei a pesquisa, passei por vários cursos, mas quando vi Artes Visuais me encaixei completamente”. Seu projeto é ser professora: “Quero ensinar de forma diferente, que seja interessante para os alunos”.

Um símbolo de união

O fato de terem sido aprovados no mesmo vestibular parece reforçar o elo entre os trigêmeos, que está expresso também em seus nomes. Quando eles nasceram, no dia 25 de junho de 2005, os pais decidiram acrescentar uma letra A entre o prenome e o sobrenome de cada um. Assim, eles foram registrados como André Akira A Abe Aracema, Renata Ayumi A Abe Aracema e Stefan Ryoji A Abe Aracema.

A letra A, inicial dos nomes das duas avós, é uma espécie de mensagem que os pais quiseram deixar para os filhos, lembrando-os de que devem sempre contar um com o outro e reforçar o elo que os une. “Muita gente pergunta se é a abreviatura de um sobrenome, mas é um símbolo da ligação entre eles”, conta a mãe. “Tenho certeza que hoje o pai estaria muito orgulhoso deles.”

Como participar de cursinho solidário em Curitiba

Os três irmãos são unânimes em dizer que a participação no cursinho Em Ação foi determinante para a aprovação na UFPR. “Não só pelo conteúdo, mas também pela forma de abordagem dos professores, que são maravilhosos”, destaca Renata. Ela e Stefan fizeram o cursinho presencialmente (todos os sábados, domingos e feriados, das 8 às 20 horas), em uma sala cedida pela UFPR no Centro Politécnico; André preferiu estudar em casa, com as apostilas do Em Ação.

Anualmente são ofertadas 300 vagas para o curso extensivo (divididas entre Curitiba e São José dos Pinhais) e 150 para o semiextensivo. Como há sempre mais candidatos do que vagas, é preciso passar por um teste seletivo. As inscrições para o Extensivo 2024 podem ser feitas até o dia 2 de fevereiro, no site. Para se inscrever, é preciso ter renda familiar máximo de 1,5 salário mínimo por pessoa.

