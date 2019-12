O sol que apareceu entre nuvens na manhã desta terça-feira (24), em Curitiba, deve continuar marcando presença ao longo desta véspera da Natal. Segundo o Instituto Simepar, o dia será de tempo estável em todas as regiões do estado do Paraná. No entanto, na capital, Região Metropolitana (RMC) e nas praias a nebulosidade seguirá variável, mas não há previsão de chuva. Quem se prepara para aquela festança pode ficar tranquilo ou tranquila porque a chapinha não deverá correr riscos de estragar.

Por causa da nebulosidade, o calor não será de abafar em Curitiba. É bom lembrar que estamos no verão, mas, por enquanto, os termômetros não deverão ultrapassar os 30° C. De acordo com o Simepar, nesta terça as temperaturas variam entre 16° C e 26° C na capital e nas cidades do entorno. Para quem não curte aquele calorão, a notícia é boa. E para quem não gosta de ficar no ar gelado do ar condicionado da casa do tio sem noção também.

Vale lembrar que o Simepar não descarta a presença de algum chuvisco isolado por causa da presença variável de nuvens.

Litoral

Para quem já desceu a Serra do Mar e decidiu passar o Natal com a família nas praias, não deverá haver decepção com o tempo. A promessa para a região litorânea do Paraná é de céu aberto nesta terça-feira. Junto com o sol, o calor também deve chegar. Em Paranaguá, a Mínima prevista é de 21° C e a Máxima pode chegar aos 29° C. Os ventos podem atingir os 33 km/hora. Já em Guaratuba e Matinhos, de acordo com o Simepar, a Mínima será de 22° C, com a mesma Máxima de Paranaguá.

Interior

O mapa do Simepar indica que a terça-feira será de céu completamente aberto em todo o Interior do Paraná. Em Foz do Iguaçu, na região Oeste, a temperatura Máxima deve atingir os 34° C. Em Paranavaí, mais ao Noroeste, os termômetros devem marcar 32° C de Máxima. Nas demais regiões, as máximas também ficam próximas dos 30° C.