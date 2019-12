Os feriados de Natal e ano novo alteram o funcionamento do comércio e dos serviços públicos em Curitiba e região, afinal todos merecem aproveitar um tempo com sua família e descansar um pouco, né? 😎

Preparamos um lista com tudo o que abre e fecha no final do ano para que você possa planejar tudo certinho não complicar a vida. Confira abaixo!

Horário de ônibus

A Urbs não terá expediente externo a partir de segunda-feira (23) e voltará a funcionar na segunda-feira (6). Os ônibus seguem a seguinte tabela de horário nos feriados de Natal e Ano Novo:

24/12/2019: Horários de dias úteis

Horários de dias úteis 25/12/2019: Horários de domingos;

Horários de domingos; 31/12/2019: Horários de sábados;

Horários de sábados; 1/1/20/20: Horários de domingos.

Horários de domingos. Linha Novena: opera normalmente nos dias 25/12 e 1º de janeiro (sem desculpas pra faltar a missa, ok!?😇)

Os bancos abrem?

Os bancos funcionam normalmente na segunda-feira, 23/12 e, segundo a Febraban, terão horário especial no dia 24/12.

23/12: bancos abrem em horário normal

24/12: das 09h às 11h

25/12: sem expediente bancário

31/12: sem expediente bancário

01/01/2020: sem expediente bancário

E os Correios?

Terça-feira (24): as unidades de atendimento funcionarão de 9 às 14 horas. Não haverá captação dos serviço SEDEX 10, SEDEX 12 e SEDEX Mundi.

as unidades de atendimento funcionarão de 9 às 14 horas. Não haverá captação dos serviço SEDEX 10, SEDEX 12 e SEDEX Mundi. Quarta-feira (25): não haverá funcionamento.

não haverá funcionamento. Quinta e sexta-feira (26 e 27): funcionamento normal.

Segunda-feira (30): funcionamento normal

funcionamento normal Terça-feira (31): não haverá funcionamento

não haverá funcionamento Quarta-feira (1º): não haverá funcionamento

não haverá funcionamento Quinta-feira e sexta-feira (2 e 3): funcionamento normal.

Qual o horário dos Shoppings no natal e ano novo?

Todos os Shoppings abrem às 11h e fecham às 23h, mas no dia 24, 25, 31 e 01 terão horário diferenciado. Confira

Park Shopping Barigui:

23/12: 09h às 24h

24/12: 09 às 18h

25/12: Lojas Fechadas

Shopping Estação

23/12: Até as 23h

24/12: 10h às 19h

25/12 e 01/01: Fechada – Abertura facultativa da praça de alimentação

Terça 31/12: 10h às 16h

Park Shopping Barigui

Segunda: 09h às 24h

Terça: 09 às 18h

Quarta: Lojas Fechadas

Shopping Pátio Batel

Segunda 23/12: Até as 23h

Terça 24/12: 09h às 18h

Quarta 25/12: Fechado

Shopping Cidade

Segunda 23/12: Até às 23h

Terça 24/12: 09h às 18h

Quarta 25/12: Fechado

26 a 30/12: Horário normal 10h às 22h

31/12: Das 10h às 16h

01/01: Fechado

Shopping Curitiba

Segunda 23/12: Até ás 23h

Terça 24/12: 10h às 18h

Quarta 25/12: Fechado – facultativo praça de alimentação

26 à 30/12: Horário normal 10h às 22h

31/12: Das 10h às 16h

01/01: Fechado

Shopping Crystal

Segunda 23/12: Até ás 23h

Terça 24/12: 10h às 18h

Quarta 25/12: Fechado –

Shopping Água Verde

Segunda 23/12: Até ás 22h

Terça 24/12: 09h às 18h

Quarta 25/12: Fechado – facultativo praça de alimentação

Shopping Jardim das Américas

Segunda 23/12: Até ás 23h

Terça 24/12: 09h às 18h

Quarta 25/12: Fechado – facultativo praça de alimentação

26 à 30/12: Horário normal 10h às 22h

31/12: Das 10h às 16h

01/01: Fechado

Shopping Mueller

Segunda 23/12: Até ás 23h

Terça 24/12: 09h às 18h

Quarta 25/12: Fechado – Apenas alimentação e lazer das 12h às 21h

26 à 30/12: Horário normal 10h às 22h

31/12: Das 10h às 16h

01/01: Fechado

Shopping Omar

Segunda 23/12: Até ás 21h

Terça 24/12: 09h30 às 18h

Quarta 25/12: Fechado – Apenas alimentação e lazer das 12h às 21h

26 à 30/12: Horário normal 09h30 às 20h

31/12 09h30 às 14h

01/01 – Fechado

Shopping Palladium

Segunda 23/12: Até ás 23h

Terça 24/12: 09h às 18h

Quarta 25/12: Fechado

26 à 30/12: Horário normal 10h às 23h

31/12 10h às 16h

01/01 Fechado

PolloShop

Segunda 23/12: Até ás 23h

Terça 24/12: 09h às 18h

Quarta 25/12: Fechado –

26 à 30/12: Horário normal 10h às 23h

31/12 10h às 16h

01/01 Fechado

Shopping Novo Batel

Segunda 23/12: Até ás 21h

Terça 24/12: 10h às 18h

Quarta 25/12: Fechado –

26 à 30/12: Horário normal 10h às 20h

31/12 10h às 16h

01/01 Fechado

Shopping Total

Segunda 23/12: Até ás 23h

Terça 24/12: 09h às 18h

Quarta 25/12: Fechado –

26 à 30/12: Horário normal 10h às 22h

31/12 10h às 18h

01/01 Fechado



Ventura Shopping

Segunda 23/12: Até ás 23h

Terça 24/12: 09h às 18h

Quarta 25/12: Fechado –

26 à 30/12: Horário normal 10h às 22h

31/12 10h às 18h

01/01 Fechado

E os supermercados? 🛒

Segundo a Associação Paranaense de Supermercados, os mercados e hipermercados de Curitiba fecham nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro. Nos outros dias, cada rede vai seguir seus próprios horários.

Serviços da prefeitura de Curitiba

REGIONAIS E RUAS DA CIDADANIA

Núcleos de Administração Regional e serviços das Ruas da Cidadania não funcionam a partir da segunda-feira (23/12) e voltam na segunda-feira (6/1).

Mercado Municipal Capão Raso

Quarta (25/12) – fechado;

Quinta (1/1) – fechado;

Sexta (2/1) – fechado.



Matriz

Quarta (25/12) – fechado;

Quinta (1/1) – fechado.



Estacionamento Rui Barbosa

Quarta (25/12) – fechado;

Quinta (1/1) – fechado.



Arcadas do Pelourinho

Floriculturas funcionam todos os dias.

Bancas de Revistas fecham apenas nos dias 25/12 e 1/1.

Quiosques de café fecharão apenas nos dias 25/12 e 1/1.

Arcadas de São Francisco

Fechado nos dias 24/12, 25/12, 31/12 e 1/1/.

AGÊNCIA CURITIBA

Espaço Empreendedor – Unidades fechadas a partir de sábado (21/12). Reabrem na segunda-feira (6/1), das 8h às 17h.

IMAP

Central de Estágios, Central de Seguro e Worktibas – Fechados a partir de segunda-feira (23/12), de acordo com o decreto. Voltam a funcionar na segunda-feira (6/1).

EDUCAÇÃO

Escolas e creches municipais – Escolas, Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e Centros Municipais de Atendimento Educacional Especializado (CMAEEs) estarão fechados durante todo período das festas de final de ano.

O ano letivo de 2020 começa dia 12/02/2020.

Núcleos Regionais da Educação – Em janeiro, quem precisar de atendimento da Educação deve procurar os Núcleos Regionais, nas Ruas da Cidadania, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Comunidade Escola – Programação de atividades só será retomada em 2020.

Faróis do Saber – Programação completa de dezembro em todas as unidades está disponível na página da educação.

ATRATIVOS E ATENDIMENTO TURÍSTICOS

Museu de História Natural Capão da Imbuia – Setor expositivo ficará aberto na semana do Natal, nos dias 26, 27, 28 e 29/12, e na de Ano Novo, nos dias 2, 3, 4 e 5/1/2020.

Jardim Botânico – Aberto todos os dias das 6h às 19h30. O Jardim das Sensações funciona das 9h às 17h, com último acesso às 16h30.

Passeio Público – Aberto todos os dias, das 6h às 20h.

Zoológico de Curitiba – Aberto todos os dias das 10h às 16h30. Fechado para manutenção nas segundas-feiras 23/12 e 30/12.

Memorial Árabe – Fechado todos os dias.

Bosque Alemão – Aberto todos os dias.

Casa Encantada do Bosque Alemão – Atividades variam conforme a data e são abertas à comunidade, gratuitamente. Confira:

Nos dias 21/12 e 22/12 e 28 e 29/12 tem contação de histórias às 11h, 14h e 16h.

No dia 22/12, das 15h às 16h também haverá o Natal Germânico, com participação do Coral Deutsch Schule Curitiba

Nos dias 23/12 a 25/12 e de 30/12 a 1/1 não haverá atendimento

Nas datas de 26/12 e 27/12, às 11h e às 15h tem contação de histórias.

Bosque Zaninelli/Unilivre – Aberto todos os dias.

Parque São Lourenço – Aberto todos os dias.

Ópera de Arame e Parque das Pedreiras – Aberto todos os dias. Pode ocorrer o fechamento sem aviso prévio.

Parque Tanguá – Aberto todos os dias.

Parque Tingui – O parque estará aberto todos os dias e o Memorial Ucraniano funciona das 10h às 18h.

Parque Barigui – Aberto todos os dias.

Torre Panorâmica

21, 22 e 23/12: das 10h às 19h, com venda de ingressos até 18h30

24/12: das 10h às 16h, com venda de ingressos até 15h30

25/12: das 15h às 19h, com venda de ingressos até 18h30

26 a 30/12: das 10h às 19h, com venda de ingressos até 18h30

31/12: das 10h às 16h, com venda de ingressos até 15h30

1/1: das 15h às 19h, com venda de ingressos até 18h30

2 a 5/1: das 10h às 19h, com venda de ingressos até 18h30

Loja do Palacete Wolf – fechada entre os dias 23/12 a 1/1. Retorna dia 2/1, das 9h às 17h.

Loja da Torre Panorâmica

Segunda (23/12) – das 12h às 18h

Terça (24/12) – das10h às 16h

Quarta (25/12) – fechado

Quinta (26/12) – das 12h às 18h

Sexta (27/12) – das 12h às 18h

Sábado (28/12) – das 10h às 18h

Domingo (29/12) – das 10h às 18h

Segunda (30/12) – das 12h às 18h

Terça (31/12) – das 10h às 16h

Quarta (1/1) – fechado

Quinta (2/1) – das 12h às 18h

Loja David Carneiro

Fechada entre os dias 23/12 e 6/1

Retorna dia 07/01, das 10h às 18h30

Loja do Mercado Municipal

Segunda (23/12) – das 9h às 18h

Terça (24/12) – das 9h às 16h

Quarta (25/12) – fechado

Quinta (26/12) – das 9h às 18h

Sexta (27/12) – das 9h às 18h

Sábado (28/12) – das 9h às 18h

Domingo (29/12) – das 9h às 13h

Segunda (30/12) – das 9h às 18h

Terça (31/12) – das 9h às 16h

Quarta (1/1) – fechado

Quinta (2/1) – fechado

Sexta (3/1) – das 9h às 18h

Linha Turismo

O serviço vai operar normalmente durante todo o período.

POSTOS DE SAÚDE E UPAS

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs)

Abertas 24 horas.

UPA Sítio Cercado: Rua Levi Buquera, 158, Sítio Cercado.

UPA Boa Vista: Avenida Paraná, 3.654, Boa Vista.

UPA Cajuru: Rua Engenheiro Benedito Mário da Silva, 555, Cajuru.

UPA Fazendinha: Rua Carlos Klemtz, 1.883, Fazendinha.

UPA Boqueirão: Rua Professora Maria de Assumpção, 2,590, Boqueirão.

UPA Campo Comprido: Rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi, 3.495, Campo Comprido.

UPA Tatuquara: Rua Jornalista Emílio Zolá Florenzano, 835, Tatuquara.

UPA CIC: Rua Senador Accioly Filho, 3370, Cidade Industrial.

UPA Pinheirinho: Rua Leon Nicolas, s/n esq. com Winston Churchill, Capão Raso.

Hospital Municipal do Idoso Zilda Arns

Aberto 24 horas.



Maternidade Bairro Novo

Aberta 24 horas.

Caps

Funcionam normalmente, com exceção dos dias 24/12, 25/12, 31/12 e 1/1. Nestes dias, os Caps 3 funcionam apenas para os pacientes acolhidos nos leitos.

Unidades Básicas de Saúde (Postinho)

Ficam fechadas no período entre 23/12 e 3/1 de janeiro, com exceção das unidades abaixo. As unidades a seguir ficam abertas, das 8h às 17h, nos dias 23, 26, 27 e 30/12/19 e nos dias 2 e 3/01, para consulta médica, odontológica, vacinas e dispensação de medicamentos para os usuários cadastrados em unidades de cada um dos distritos sanitários correspondentes.

Distrito Sanitário Bairro Novo

US Parigot de Souza (Rua João Eloy de Souza, 111 – Sítio Cercado)

Distrito Sanitário Boa Vista

US Bairro Alto (Rua Jornalista Alceu Chichorro, 314 – Bairro Alto)

Distrito Sanitário Boqueirão

US Xaxim (Rua Batista da Costa, 1163 – Xaxim)

Distrito Sanitário Cajuru

US Salgado Filho (Avenida Senador Salgado Filho, 5265 – Uberaba)

Distrito Sanitário CIC

US Campo Alegre (Avenida das Indústrias, 1749 – CIC)

Distrito Sanitário Matriz

US Ouvidor Pardinho (Rua 24 de Maio, s/n.º – Rebouças)

Distrito Sanitário Pinheirinho

US Vila Feliz (Rua Pedro Gusso, 866 – Novo Mundo)

Distrito Sanitário Portão

US Santa Quitéria II (Rua Bocaíuva, 310 – Santa Quitéria)

Distrito Sanitário Santa Felicidade

US São Braz (Rua Antonio Escorsin, 1960 – São Braz)

Distrito Sanitário Tatuquara

US Moradias da Ordem (Rua Jovenilson Américo de Oliveira, 240 – Tatuquara)

UNIDADES DO ABASTECIMENTO

Mercado Municipal

Sábado (21/12) – atendimento das 08h às 19h;

Domingo (22/12) – atendimento das 08h às 16h;

Segunda (23/12) – atendimento das 08h às 19h;

Terça (24/12) – atendimento das 08h às 16h;

Quarta (25/12) – fechado;

Quinta (26/12) – atendimento das 08h às 18h;

Sexta (27/12) – atendimento das 08h às 18h;

Sábado (28/12) – atendimento das 08h às 18h;

Domingo (29/12) – atendimento das 08h às 16h;

Segunda (30/12) – atendimento das 08h às 18h;

Terça (31/12) – atendimento das 08h às 16h;

Quarta (1/1) – fechado;

Quinta (2/1) – fechado.



Mercado Regional Cajuru

Sábado (21/12) – atendimento das 07h às 18h;

Domingo (22/12) – atendimento das 07h às 12h;

Segunda (23/12) – fechado;

Terça (24/12) – atendimento das 07h às 16h;

Quarta (25/12) – fechado;

Quinta (26/12) – atendimento das 08h às 19h;

Sexta (27/12) – atendimento das 08h às 19h;

Sábado (28/12) – atendimento das 07h às 18h;

Domingo (29/12) – atendimento das 07h às 12h;

Segunda (30/12) – fechado;

Terça (31/12) – atendimento das 07h às 16h;

Quarta (1/1) – fechado;

Quinta (2/1) – fechado;

Sexta (3/1) – fechado;

Sábado (4/1) – fechado;

Domingo (5/1) – fechado;

Segunda (6/1) – fechado.



Armazém da Família

Retorno das atividades na terça-feira (7/1/2020).

Restaurante Popular

Segunda (23/12) – fechado;

Terça (24/12) – fechado;

Quarta (25/12) – fechado;

Quinta (26/12) – atendimento normal;

Sexta (27/12) – atendimento normal;

Sábado (28/12) – fechado;

Domingo (29/12) – fechado;

Segunda (30/12) – fechado;

Terça (31/12) – fechado;

Quarta (1/1) – fechado;

Quinta (2/1) – atendimento normal.

Feiras livres diurnas

Sábado (21/12) – atendimento normal;

Domingo (22/12) – atendimento normal;

Segunda (23/12) – atendimento normal;

Terça (24/12) – atendimento normal;

Quarta (25/12) – não haverá atendimento;

Quinta (26/12) – atendimento normal;

Sexta (27/12) – atendimento normal;

Sábado (28/12) – atendimento normal;

Domingo (29/12) – atendimento normal;

Segunda (30/12) – atendimento normal;

Terça (31/12) – atendimento normal;

Quarta (1/1) – não haverá atendimento;

Quinta (2/1) – atendimento normal.

Feiras livres noturnas e gastronômicas

Sábado (21/12) – atendimento normal;

Domingo (22/12) – não haverá atendimento;

Segunda (23/12) – atendimento normal;

Terça (24/12) – não haverá atendimento;

Quarta (25/12) – não haverá atendimento;

Quinta (26/12) – não haverá atendimento;

Sexta (27/12) – atendimento normal;

Sábado (28/12) – atendimento normal;

Domingo (29/12) – não haverá atendimento;

Segunda (30/12) – atendimento normal;

De terça (31/12) a domingo (5/1) – não haverá atendimento.

Feiras orgânicas

Sábado (21/12) – atendimento normal;

Domingo (22/12) – atendimento normal;

Segunda (23/12) – atendimento normal;

Terça (24/12) – facultativo;

Quarta (25/12) – não haverá atendimento;

Quinta (26/12) – atendimento normal;

Sexta (27/12) – atendimento normal;

Sábado (28/12) – atendimento normal;

Domingo (29/12) – atendimento normal;

Segunda (30/12) – atendimento normal;

Terça (31/12) – facultativo;

Quarta (1/1) – não haverá atendimento;

Quinta (2/1) – atendimento normal.

Programa Nossa Feira

Sábado (21/12) – atendimento normal;

Domingo (22/12) – atendimento normal;

De segunda (23/12) a domingo (5/1) – não haverá atendimento.

Sacolão da Família

– Sacolão Bairro Novo:

De 21/12/2019 a 06/01/2020 – recesso.



– Sacolão Boa Vista:

Sábado (21/12) – atendimento das 08h às 17h;

Domingo (22/12) – fechado;

Segunda (23/12) – atendimento das 08h às 19h;

Terça (24/12) – atendimento das 08h às 19h;

Quarta (25/12) – fechado;

Quinta (26/12) – atendimento das 08h às 19h;

Sexta (27/12) – atendimento das 08h às 19h;

Sábado (28/12) – atendimento das 08h às 17h;

Domingo (29/12) – fechado;

Segunda (30/12) – atendimento das 08h às 19h;

Terça (31/12) – atendimento das 08h às 19h;

Quarta (1/1) – fechado;

Quinta (2/1) – fechado.



– Sacolão Boqueirão:

Sábado (21/12) – atendimento das 08h às 18h;

Domingo (22/12) – fechado;

Segunda (23/12) – atendimento das 08h30 às 20h;

Terça (24/12) – atendimento das 08h às 18h30;

Quarta (25/12) – fechado;

Quinta (26/12) – atendimento das 08h às 20h;

Sexta (27/12) – atendimento das 08h às 20h;

Sábado (28/12) – atendimento das 08h às 18h;

Domingo (29/12) – fechado;

Segunda (30/12) – atendimento das 08h30 às 20h;

Terça (31/12) – atendimento das 08h às 18h;

Quarta (1/1) – fechado;

Quinta (2/1) – fechado.

– Sacolão Carmo:

Sábado (21/12) – atendimento das 09h às 19h30;

Domingo (22/12) – fechado;

Segunda (23/12) – atendimento das 08h30 às 19h;

Terça (24/12) – atendimento das 08h30 às 18h;

Quarta (25/12) – fechado;

Quinta (26/12) – fechado;

Sexta (27/12) – atendimento das 09h às 19h30;

Sábado (28/12) – atendimento das 09h às 19h30;

Domingo (29/12) – fechado;

Segunda (30/12) – atendimento das 08h30 às 19h;

Terça (31/12) – atendimento das 08h30 às 18h;

Quarta (1/1) – fechado;

Quinta (2/1) – fechado.

– Sacolão Fazendinha:

Sábado (21/12) – atendimento das 08h às 19h15;

Domingo (22/12) – fechado;

Segunda (23/12) – atendimento das 09h às 20h15;

Terça (24/12) – atendimento das 08h às 20h15;

Quarta (25/12) – fechado;

Quinta (26/12) – fechado;

Sexta (27/12) – atendimento das 08h às 20h15;

Sábado (28/12) – atendimento das 08h às 19h15;

Domingo (29/12) – fechado;

Segunda (30/12) – atendimento das 09h às 20h15;

Terça (31/12) – atendimento das 08h às 20h15;

Quarta (1/1) – fechado;

Quinta (2/1) – fechado.

– Sacolão Jardim Paranaense:

Sexta (20/12) – atendimento das 08h30 às 19h;

Sábado (21/12) – atendimento das 08h30 às 19h;

Domingo (22/12) – fechado;

Segunda (23/12) – atendimento das 08h30 às 19h;

Terça (24/12) – atendimento das 08h30 às 18h;

Quarta (25/12) – fechado;

Quinta (26/12) – fechado;

Sexta (27/12) – atendimento das 08h30 às 19h;

Sábado (28/12) – atendimento das 08h30 às 19h;

Domingo (29/12) – fechado;

Segunda (30/12) – atendimento das 08h30 às 19h;

Terça (31/12) – atendimento das 08h30 às 18h;

Quarta (1/1) – fechado;

Quinta (2/1) – fechado.

– Sacolão Osternack:

De 21/12/2019 a 6/1/2020 – recesso.



– Sacolão Pinheirinho:

Sábado (21/12) – atendimento das 09h às 20h;

Domingo (22/12) – fechado;

Segunda (23/12) – atendimento das 09h às 20h30;

Terça (24/12) – atendimento das 09h às 20h30;

Quarta (25/12) – fechado;

Quinta (26/12) – fechado;

Sexta (27/12) – atendimento das 09h às 20h30;

Sábado (28/12) – atendimento das 09h às 20h;

Domingo (29/12) – fechado;

Segunda (30/12) – atendimento das 09h às 20h30;

Terça (31/12) – atendimento das 09h às 20h30;

Quarta (1/1) – fechado;

Quinta (2/1) – fechado.

– Sacolão Santa Cândida:

Domingo (22/12) – fechado.

Segunda (23/12) – atendimento das 09h às 20h;

Terça (24/12) – atendimento das 09h às 17h;

Quarta (25/12) – fechado;

Quinta (26/12) – atendimento das 09h às 20h;

Sexta (27/12) – atendimento das 09h às 20h;

Sábado (28/12) – atendimento das 08h às 14h;

Domingo (29/12) – fechado;

Segunda (30/12) – atendimento das 09h às 20h;

Terça (31/12) – atendimento das 09h às 17h;

Quarta (1/1) – fechado;

Quinta (2/1) – fechado.

– Sacolão Santa Efigênia:

Sábado (21/12) – atendimento das 09h às 18h30;

Domingo (22/12) – fechado;

Segunda (23/12) – atendimento das 08h30 às 19h;

Terça (24/12) – atendimento das 08h30 às 18h30;

Quarta (25/12) – fechado;

Quinta (26/12) – fechado;

Sexta (27/12) – atendimento das 08h30 às 19h;

Sábado (28/12) – atendimento das 09h às 18h30;

Domingo (29/12) – fechado;

Segunda (30/12) – atendimento das 08h30 às 19h;

Terça (31/12) – atendimento das 08h30 às 18h;

Quarta (1/1) – fechado;

Quinta (2/1) – fechado.

– Sacolão Santa Felicidade:

Sábado (21/12) – atendimento das 09h às 19h;

Domingo (22/12) – fechado;

Segunda (23/12) – atendimento das 08h30 às 19h;

Terça (24/12) – atendimento das 08h30 às 18h;

Quarta (25/12) – fechado;

Quinta (26/12) – fechado;

Sexta (27/12) – atendimento das 09h às 19h;

Sábado (28/12) – atendimento das 09h às 19h;

Domingo (29/12) – fechado;

Segunda (30/12) – atendimento das 08h30 às 19h;

Terça (31/12) – atendimento das 08h30 às 18h;

Quarta (1/1) – fechado;

Quinta (2/1) – fechado.

– Sacolão Rui Barbosa:

Sábado (21/12) – atendimento das 08h às 18h;

Domingo (22/12) – atendimento das 08h às 18h;

Segunda (23/12) – atendimento das 08h às 19h;

Terça (24/12) – atendimento das 08h às 19h;

Quarta (25/12) – fechado;

Quinta (26/12) – atendimento das 08h às 19h;

Sexta (27/12) – atendimento das 08h às 19h;

Sábado (28/12) – atendimento das 08h às 18h;

Domingo (29/12) – fechado;

Segunda (30/12) – atendimento das 08h às 19h;

Terça (31/12) – atendimento das 08h às 18h;

Quarta (1/1) – fechado;

Quinta (2/1) – fechado.

– Sacolão Vila Oficinas:

Sábado (21/12) – atendimento das 9h às 13h;

Domingo (22/12) – fechado;

Segunda (23/12) – atendimento das 9h às 17h;

Terça (24/12) – atendimento das 9h às 13h;

Quarta (25/12) – fechado;

Quinta (26/12) – atendimento das 9h às 17h;

Sexta (27/12) – atendimento das 9h às 17h;

Sábado (28/12) – atendimento das 9h às 13h;

Domingo (29/12) – fechado;

Segunda (30/12) – atendimento das 9h às 17h;

Terça (31/12) – fechado;

Quarta (1/1) – fechado;

Quinta (2/1) – fechado;

Sexta (3/1) – fechado;

Sábado (4/1) – fechado;

Domingo (5/1) – fechado;

Segunda (6/1) – fechado.

– Sacolão Vila Sandra:

Sábado (21/12) – atendimento das 08h às 19h;

Domingo (22/12) – fechado;

Segunda (23/12) – atendimento das 09h às 20h;

Terça (24/12) – atendimento das 08h às 20h;

Quarta (25/12) – fechado;

Quinta (26/12) – fechado;

Sexta (27/12) – atendimento das 08h às 20h;

Sábado (28/12) – atendimento das 08h às 19h;

Domingo (29/12) – fechado;

Segunda (30/12) – atendimento das 09h às 20h;

Terça (31/12) – atendimento das 08h às 20h;

Quarta (1/1) – fechado;

Quinta (2/1) – fechado.

FUNDAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL

Serão mantidos em funcionamento os serviços considerados essenciais da assistência social, nos dias 23 e 24 de dezembro e no período de recesso de 26 de dezembro a 3 de janeiro de 2020, nas seguintes unidades da Fundação de Ação Social (FAS):

Casa de Acolhida e do Regresso (CAR)

Casa de Passagem Bairro Novo

Casa de Passagem Indígena

Casa de Passagem Jardim Botânico

Casa de Passagem para Mulheres e LBT

Casa de Passagem Plínio Tourinho

Casa de Passagem Rebouças

Central de Encaminhamento Social 24 horas

Central de Serviços de PSE

Centro Pop Bairro Novo

Centro Pop Boqueirão

Centro Pop João Dorvalino Borba

Centro Pop Matriz

Centro Pop Plínio Tourinho

Centro Pop Rebouças

Guarda-Pertences

República Pioneiros

Unidade de Acolhimento Institucional Boqueirão

Unidade de Acolhimento Institucional Campina do Siqueira

Unidade de Acolhimento Institucional Casa do Piá I

Unidade de Acolhimento Institucional Casa do Piá II

Unidade de Acolhimento Institucional Casa do Piá III

Unidade de Acolhimento Institucional Casa do Piá IV

Unidade de Acolhimento Institucional Madre Antônia

Unidade de Acolhimento Institucional Mais Viver

Unidade de Acolhimento Institucional Nova Esperança

Unidade de Acolhimento Institucional Pousada de Maria

Unidade de Acolhimento Institucional Santa Felicidade

ADOÇÃO DE ANIMAIS

Centro de Referência para Animais em Situação de Risco – Funciona em regime de plantão das 9h às 12h e das 13h30 às 16h.

LIMPEZA PÚBLICA

Funciona normalmente, exceto nas quartas-feiras 25/12 e 1/1, quando não há coleta domiciliar, nem recolhimento de Lixo Tóxico. A coleta de Lixo Que Não É Lixo, acontece em setores onde é feita uma vez por semana às quartas-feiras. A varrição manual segue em escala reduzida de domingo nestes dias. O Câmbio Verde encerrou as atividades na sexta-feira (13/12) e retorna em janeiro.

CEMITÉRIOS MUNICIPAIS E SERVIÇO FUNERÁRIO

Funcionam das 9h às 12h e das 13h às 18h todos os dias.

O Serviço Funerário municipal (sepultamentos) tem atendimento ininterrupto.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – DÍVIDA ATIVA

Reabre, de acordo com o decreto na segunda-feira (6/1).

SETRAN

O atendimento ao público retorna na segunda-feira (6/1). Pela internet (transito.curitiba.pr.gov.br), o condutor pode aproveitar o período de fim de ano para apresentar defesa para multa de trânsito e entrar com recurso na Junta Administrativa de Recurso de Infrações (Jari).

Ainda para o recesso de fim de ano foram readequados os prazos para regularização dos avisos de infração do Estacionamento Regulamentado (EstaR). Confira:

EMISSÃO DATA REGULARIZAÇÃO 16/12/2019 07/01/2020 17/12/2019 08/01/2020 18/12/2019 08/01/2020 19/12/2019 09/01/2020 20/12/2019 10/01/2020 21/12/2019 10/01/2020 23/12/2019 13/01/2020 24/12/2019 13/01/2020 26/12/2019 14/01/2020 27/12/2019 14/01/2020 28/12/2019 14/01/2020 30/12/2019 15/01/2020 31/12/2019 15/01/2020 02/01/2020 16/01/2020 03/01/2020 16/01/2020 04/01/2020 17/01/2020 06/01/2020 17/01/2020 07/01/2020 20/01/2020 08/01/2020 20/01/2020 09/01/2020 21/01/2020 10/01/2020 21/01/2020 11/01/2020 21/01/2020 13/01/2020 22/01/2020 14/01/2020 22/01/2020 15/01/2020 23/01/2020 16/01/2020 23/01/2020

COHAB

A sede da Cohab e as 10 agências nas Administrações Regionais reabrem na segunda-feira (6/1), às 8h30.

CASA DA MULHER

Casa da Mulher Brasileira funciona normalmente todos os dias. O funcionamento normal é 24 por dia, todos os dias da semana.

ESPAÇOS CULTURAIS

Consulte informações sobre os espaços e programação no site fundacaoculturaldecuritiba.com.br.

Bondinho da XV e Casas da Leitura – fechados de 23/12 a 14/1.

Gibiteca – fechada de 21/12 a 6/1

Conservatório de MPB – fechado de 23/12 a 5/1.

Teatros do Paiol, Novelas Curitibanas, TUC, Londrina e Antônio Carlos Kraide – programação encerrada, reabrem em fevereiro.

Teatro do Piá – programação encerrada, reabre em março.

Museu de Arte Sacra – fechado para obras de restauração.

Circo da Cidade – fechado de 21/12 até o mês de fevereiro.

Circo Zanchettini – último espetáculo em 25/12.

Solar do Barão (Museus da Gravura e da Fotografia e demais atividades) e salas expositivas do MuMa (Portão Cultural) – fechados nos dias 24/12, 25/12, 31/12 e 1/1.

Cinemateca e Cine Guarani (Portão Cultural) – fechados a partir de 23/12, retornam em fevereiro.

Casa Hoffmann – fechada de 21/12 a 15/1.

Memorial de Curitiba e Memorial Ucraniano – fechados em 24/12, 25/12, 30/12, 31/12, 1/1 e 2/1. Funcionam das 9h às 15h nos dias 26/12 a 5/1.

Memorial Polonês – fechado nos dias 31/12 e 1/1.

Cine Passeio – fechado nos dias 23, 24, 25, 30 e 31 de dezembro e 1º de janeiro

Centro de Criatividade (Parque São Lourenço) – fecha dia 20/12 para reformas, somente o ateliê de Escultura ficará aberto ao público a partir do dia 6/1.

Casa da Memória (salas de pesquisa) – fecha em 20/12 e retorna em 6/1.

Casa Romário Martins – fechada nos dias 24/12, 25/12, 30/12, 31/12, 1/1 e 2/1.