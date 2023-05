Vereadores discutem nova polêmica: serviço de mototáxi em Curitiba

A Câmara dos Vereadores de Curitiba discute uma iniciativa que autoriza o serviço de mototáxi na capital. De autoria do vereador Zezinho Sabará (União), o projeto de lei altera o parágrafo 1º do artigo 2º da lei municipal que atualmente proíbe a circulação de mototáxis na cidade.

O projeto de lei foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da casa. A constitucionalidade foi endossada por Bruno Pessuti (Pode), presidente da CCJ, Dalton Borba (PDT), vice, Amália Tortato (Novo), Noemia Rocha (MDB), Rodrigo Reis (União) e Toninho da Farmácia (União), que seguiram o voto de Mauro Ignácio.

Agora a proposta será analisada pelas comissões de Economia e de Serviço Público antes da votação em plenário. Diversos membros da Comissão de Constituição e Justiça manifestaram preocupação com a liberação do mototáxi em Curitiba, mas frisaram que a análise de mérito cabe ao plenário, não podendo a CCJ barrar projetos tecnicamente adequados.

