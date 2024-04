O número de carros elétricos vendidos no Paraná cresceu 123% no primeiro trimestre de 2024, na comparação com o mesmo período do ano passado. De acordo com a Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), de janeiro a março deste ano foram comercializados 2.232 veículos leves eletrificados no estado, enquanto no mesmo período do ano anterior houve 1.001 emplacamentos.

Os números fazem do Paraná o sexto estado que mais emplaca veículos eletrificados, com 6,18% da participação nacional no trimestre, atrás de São Paulo, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Minas Gerais.

Os carros eletrificados representam 7% do total de vendas do setor automotivo de veículos leves no Paraná, de acordo com dados da Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Apenas em março, foram 789 carros elétricos comprados no Paraná, o que significa 30,4% de crescimento em relação a fevereiro e 122% frente ao mesmo mês de 2023.

