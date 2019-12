Um dos mais esperados eventos do Natal de Curitiba, o espetáculo do Palácio Avenida, no Centro da cidade, começa na próxima sexta-feira (6). Porém, quem esteve na Boca Maldita nesse domingo (1) pôde acompanhar uma palhinha do que será a edição 2019 do show. Batizado como ‘As Cores do Natal’, a novidade será um show de luzes diário no local, acompanhado por canções natalinas, além da participação do público com o celular durante a apresentação.

Com direção musical de Dulce Primo, que completa 26 anos à frente do coral, e direção artística de Daniel Marques, a ideia é integrar o público ao espetáculo, com a ajuda da tecnologia. “A grande novidade é que parte do conteúdo será feito pelo público. Queremos que o Natal não fique só aqui no Palácio e que esta ideia esteja por toda a cidade”, disse Marques.

Além disso, o plano é ampliar também o alcance do espetáculo. “Os grandes protagonistas serão as crianças e o prédio. Vamos apostar mais na projeção mapeada e menos em elementos externos. A rua vai ficar livre para que mais pessoas possam aproveitar”, afirmou.

Para tanto, ‘As Cores do Natal’ tem inspiração nos desenhos infantis, “na liberdade de imaginação das crianças com o lápis de cor nas mãos diante de uma folha de papel em branco”.

Contribuição curitibana

Além das tradicionais músicas natalinas, que fazem parte do imaginário afetivo, o espetáculo de Natal do Palácio Avenida terá uma contribuição local, pela primeira vez na história. A canção ‘Oração’, da Banda Mais Bonita da cidade, será um dos grandes momentos da apresentação.

O repertório também inclui algumas músicas populares brasileiras, como ‘Aquarela’, de Toquinho e Vinícius de Moraes, ‘Pela Luz dos Olhos Teus’, de Tom Jobim, e ‘É Preciso Saber Viver’, de Roberto e Erasmo Carlos.

Como participar?

As pessoas podem fazer parte das apresentações na edição 2019 do espetáculo. Desenhos e pinturas com a temática do Natal, coletadas do público em geral, serão projetados no Palácio Avenida durante o “Show de Luzes”, que ocorre de segunda a quinta-feira, sempre às 20h15, de 02 a 19 de dezembro.

Também é possível baixar o aplicativo “Natal do Bradesco”, onde haverá a aba “Pinte o Palácio”, em que há uma imagem do Palácio Avenida que pode ser colorida e enviada online. Esse desenho será exibido na fachada do Palácio Avenida e o “desenhista” devidamente avisado pelo aplicativo.

Além isso, durante as apresentações, o aplicativo vai permitir interações do público usando os celulares em alguns momentos da apresentação. “Os usuários receberão notificações para, em momentos específicos, levantarem seus celulares. As telas vão mostrar imagens que complementam a projeção”, explicou Marques.

Outra novidade é uma apresentação que ocorrerá 30 minutos antes das apresentações. O ator Felipe Montanari vai ensaiar a coreografia de uma das canções do repertório.

Serviço

Natal do Palácio Avenida

Onde: Rua Luiz Xavier, 11, Centro

Quando: 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21 e 22 de dezembro (sextas, sábados e domingos)

Horário: 20h15

Duração: 45 minutos por apresentação