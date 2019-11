Quem passa pela Rua Mário Tourinho, no Campina do Siqueira, em Curitiba se surpreende com uma gigante construção esférica instalada no Jardinete Heitor Gurgel do Amaral Valente Netto. A partir da noite deste sábado (30), a estrutura irá se transformar em uma bola de natal, quando se acenderem os sete quilômetros de mangueiras de luz de LED que a decoram.

Com 15 metros de altura e 15 metros de diâmetro, a bola de Natal iluminada será a principal atração do jardinete, que também ganhará até o fim da próxima semana Casa do Papai Noel, espetáculos, mercado de Natal e food trucks. Segundo a prefeitura, esta é mais uma atração inédita do Natal de Curitiba, que também conta com o famoso espetáculo do Palácio Avenida.

Revitalização

Para receber a grande bola de Natal, o jardinete foi revitalizado e teve todo o piso petit-pavé substituido. A reforma ficou por conta do Consórcio Servopa e da Volpato Arquitetura, que patrocinam a atração.