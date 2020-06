A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) divulgou os locais que serão afetados pelo rodízio nesta quarta-feira (03). Segundo a companhia, entre as 16h desta quarta-feira e 4h de sexta-feira (05) serão atingidos bairros em Curitiba, Pinhais, Campo Largo, Almirante Tamandaré, Colombo, São José dos Pinhais e Tijucas do Sul.

LEIA MAIS – Mistura de água sanitária e álcool gel não mata coronavírus. Veja os riscos ao limpar a casa

O rodízio é sequência de outros que já prejudicam moradores de Curitiba e região, tal como o mais recente que seque até quinta-feira.

**Os bairros que aparecem repetidos na lista serão afetados em diferentes áreas.

Curitiba

*Área do Recalque Alto do Reservatório Cajuru: Agua Verde, Batel, Centro, Rebouças.

*Área da Gravidade do Reservatório Bairro Alto: Bacacheri, Bairro Alto, Jardim Social, Tarumã, Capão da Imbuia.

*Área do Recalque do Reservatório Batel: Batel, Bigorrilho, Camp.Siqueira, Água Verde, Seminário, Vila Izabel.

*Área do Recalque do Reservatório Campo Comprido: Augusta, Bigorrilho, Campina do Siqueira, Campo Comprido, Santo Inácio, Cidade Industrial, Mossungue, Riviera, São Braz, Orleans.

*Área do Recalque Alto do Reservatório Santa Cândida: Cachoeira, Barrerinha, Sta.Cândida.

*Área do Recalque para Cachoeira do Reservatório Santa Cândida: Barrerinha, Boa Vista, São Lourenço.

*Cachoeira, Atuba, Sta.Candida.

*Área do Reservatório Pinheirinho: Capão Raso, CIC, Pinheirinho, Sítio Cercado, Tatuquara.

*Área da Gravidade do Reservatório Campo do Santana): Campo de Santana, Caximba, CIC, Ganchinho, Tatuquara.

Pinhais

*Área do Recalque do Reservatório Jacob Macanhan): Alto Atuba 1 e 2, Emiliano Perneta 2, Centro 1 e 2, Palmital 1 e 2, Sete Vilas, Estância Pinhais 2.

*Área da Gravidade do Reservatório Apoiado Alphaville): Alphaville Graciosa.

*Área da Gravidade do Reservatório Elevado Alphaville): Alphaville Graciosa.

Campo Largo

*Área da Válvula Ferraria): Jardim Keli Cristina, Vila Torres 1, Vila Rebouças, Vila Gilcy.

Almirante Tamandaré

*Área da Gravidade do Reservatório Cachoeira): Colonia Prado, Graziele, São Jorge, Cachoeira, Centro, Cintia Mara, Tati, Jardim Gramados, Jardim Roma, Monte Santo, São Gabriel, Parque São Jorge, Prado, Jardim Graziele.

*Área do Recalque do Reservatório Cachoeira): Cachoeira.

*Vila Sta. Terezinha, Jardim Colonial, Jardim São Domingos, Vila Rachel, Recantos dos Papagaios, Parte Alta Paraiso, Jardim Planalto, Jardim Valença Jardim Central, Mato Dentro, Jardim Dona Belezária, Cinthia Mara, Boixininga, Vila Pacotuba, Jardim Bela Vista, Planta Maria Carla, Planta Mosacal.

Colombo

*Área do Recalque Guarani Sta Cândida: Osasco, Campo Pequeno.

*Área da Válvula Colombo Sede II: Campo Pequeno, Osasco, Roça Grande, Curitibano.

*Área da Válvula Colombo Sede III: São Gabriel, Monza, Curitibano, Campo Pequeno.

*Área da válvula Colombo sede 1: Arruda, Curitibano, Santa Fé, São Gabriel, Ana Rosa, Santa Tereza, Roça Grande.

São José dos Pinhais

*Parte do Roseira de S. Sebastião, Jurema, Borda do Campo.

*Área do Recalque do Reservatório Arujá: Barro Preto, Arujá, Del Rey, Quississana, Costeira, Ouro Fino.

*Área do Recalque do Reservatório Aeroporto: Afonso Pena, Águas Belas, Independência, Boneca do Iguaçu, Iná, Aviação, Rio Pequeno, São Cristóvão.

*Área do Recalque do Reservatório Cotia: Contenda; Francisco Kuzman.

Tijucas do Sul

*Área do Reservatório Rincão: Parte da localidade do Rincão ; Parte da localidade Campo Alto.

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?