Estradas!

Vai pegar a estrada? Siga o tempo real e fuja dos congestionamentos neste feriado!

4 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira Editado por Leonardo Coleto
- Atualizado: 05/09/25 09h15
BR-277, sentido Curitiba e interior, registrou congestionamento durante feriado de Páscoa
Foto: Átila Alberti | Tribuna do Paraná

A expectativa das concessionárias é de aumento expressivo no movimento das rodovias paranaenses a partir desta sexta-feira (5). A EPR Litoral Pioneiro projeta crescimento de 30% em relação aos dias normais, com cerca de 114 mil veículos circulando nos dois sentidos da BR-277 entre sexta-feira (5) e segunda-feira (8), feriado da Padroeira de Curitiba. Ainda não há projeções de movimento para a BR-376.

Já a Via Araucária, responsável por trechos entre Curitiba, Ponta Grossa e Guarapuava da BR-277, estima 323 mil veículos ao longo do período, um acréscimo de 25% sobre a média regular nas rodovias.

Segundo a concessionária, os maiores fluxos devem ocorrer no sábado (6), com quase 91 mil veículos, seguido de segunda-feira (8), com 88,8 mil, e sexta-feira (5), com 81 mil.

Já a EPR Litoral Pioneiro aponta pico na manhã de sábado, entre 7h e 12h, no sentido praias. No retorno, o sentido Curitiba deve ficar acima do normal entre a tarde e a noite de segunda (8).

+ Leia mais

Pedágios movimentados

A praça de São Luiz do Purunã deve concentrar o tráfego mais intenso durante todo o feriadão, com mais de 45 mil veículos no sábado. Também são esperados volumes altos nas praças de Porto Amazonas, Irati, Imbituva e Lapa.

+ Leia mais

Para quem segue ao Litoral, a orientação é planejar os horários e ter paciência nos períodos de maior movimento na praça de pedágio de São José dos Pinhais. A EPR Litoral Pioneiro recomenda o uso da TAG de pagamento automático, que agiliza a passagem e concede desconto ao motorista.

Os horários de pico nas praças de pedágio tendem a se repetir no fim da tarde e início da noite de sexta-feira (5) e segunda-feira (8), além da manhã e início da tarde de sábado (6).,

Cuidados para pegar a estrada

As concessionárias orientam os motoristas a redobrarem os cuidados antes de pegar a estrada no feriado prolongado. A principal recomendação é realizar a manutenção periódica do veículo, garantindo que freios, pneus, luzes e sistemas de segurança estejam em boas condições para a viagem em família. 

O uso do cinto de segurança em todos os assentos é obrigatório durante todo o trajeto. Entre as medidas adicionais de segurança, estão o transporte de crianças apenas em dispositivos de retenção adequados à idade e ao peso, a manutenção dos faróis acesos mesmo durante o dia e o respeito à distância segura em relação aos demais veículos.

Em caso de emergências ou necessidade de apoio, os usuários podem acionar as concessionárias pelos telefones 0800 277 0376 (Via Araucária) e 0800 277 0153 (EPR Litoral Pioneiro), que funcionam 24 horas por dia.

As concessionárias EPR Litoral Pioneiro e Arteris Litoral Sul atualizam o movimento das estradas na rede social X. Confira as últimas notícias:

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna