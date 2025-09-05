Vai pegar a estrada? Siga o tempo real e fuja dos congestionamentos neste feriado!

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A expectativa das concessionárias é de aumento expressivo no movimento das rodovias paranaenses a partir desta sexta-feira (5). A EPR Litoral Pioneiro projeta crescimento de 30% em relação aos dias normais, com cerca de 114 mil veículos circulando nos dois sentidos da BR-277 entre sexta-feira (5) e segunda-feira (8), feriado da Padroeira de Curitiba. Ainda não há projeções de movimento para a BR-376.

Já a Via Araucária, responsável por trechos entre Curitiba, Ponta Grossa e Guarapuava da BR-277, estima 323 mil veículos ao longo do período, um acréscimo de 25% sobre a média regular nas rodovias.

Segundo a concessionária, os maiores fluxos devem ocorrer no sábado (6), com quase 91 mil veículos, seguido de segunda-feira (8), com 88,8 mil, e sexta-feira (5), com 81 mil.

Já a EPR Litoral Pioneiro aponta pico na manhã de sábado, entre 7h e 12h, no sentido praias. No retorno, o sentido Curitiba deve ficar acima do normal entre a tarde e a noite de segunda (8).

Pedágios movimentados

A praça de São Luiz do Purunã deve concentrar o tráfego mais intenso durante todo o feriadão, com mais de 45 mil veículos no sábado. Também são esperados volumes altos nas praças de Porto Amazonas, Irati, Imbituva e Lapa.

+ Leia mais Novo preço do pedágio no Paraná a partir desta quinta: Veja valores atualizados

Para quem segue ao Litoral, a orientação é planejar os horários e ter paciência nos períodos de maior movimento na praça de pedágio de São José dos Pinhais. A EPR Litoral Pioneiro recomenda o uso da TAG de pagamento automático, que agiliza a passagem e concede desconto ao motorista.

Os horários de pico nas praças de pedágio tendem a se repetir no fim da tarde e início da noite de sexta-feira (5) e segunda-feira (8), além da manhã e início da tarde de sábado (6).,

Cuidados para pegar a estrada

As concessionárias orientam os motoristas a redobrarem os cuidados antes de pegar a estrada no feriado prolongado. A principal recomendação é realizar a manutenção periódica do veículo, garantindo que freios, pneus, luzes e sistemas de segurança estejam em boas condições para a viagem em família.

O uso do cinto de segurança em todos os assentos é obrigatório durante todo o trajeto. Entre as medidas adicionais de segurança, estão o transporte de crianças apenas em dispositivos de retenção adequados à idade e ao peso, a manutenção dos faróis acesos mesmo durante o dia e o respeito à distância segura em relação aos demais veículos.

Em caso de emergências ou necessidade de apoio, os usuários podem acionar as concessionárias pelos telefones 0800 277 0376 (Via Araucária) e 0800 277 0153 (EPR Litoral Pioneiro), que funcionam 24 horas por dia.

As concessionárias EPR Litoral Pioneiro e Arteris Litoral Sul atualizam o movimento das estradas na rede social X. Confira as últimas notícias:

Na BR-116/PR (Contorno Leste), fluxo intenso entre São José dos Pinhais e Curitiba.



–



Na BR-376/PR, fluxo intenso em pontos na pista sentido Curitiba:



📍km 682,1 ao km 677, em Guaratuba.

📍km 671 ao km 670, em Guaratuba;

📍km 655 ao km 642, em Tijucas do Sul.



🌥️Tempo nublado — Arteris Litoral Sul (@Arteris_ALS) January 5, 2025

🛣️ Atualização de tráfego



Movimento intenso no trecho do Litoral da BR-277 em direção a Curitiba, em especial nas PRs 407 e 508, além de toda Serra do Mar até a praça de pedágio de São José dos Pinhais.



Os motoristas devem redobrar a atenção, pois o tempo na Serra do Mar está… — EPR Litoral Pioneiro (@EPRLPioneiro) January 5, 2025

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉