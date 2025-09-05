Mega-Sena 2910: três apostas do Paraná ganham R$ 22,5 mil na quina

Três apostas do Paraná acertaram cinco dos seis números sorteados pela Mega-Sena 2910, sorteada na noite desta quinta-feira (4). Cada uma levou para casa R$ 22.501,55. Os jogos premiados foram registrados nas cidades de Araruna, Curitiba e Umuarama.

Na capital paranaense, a aposta vencedora foi feita na Lotérica Anchieta. No total, 80 apostas em todo o Brasil faturaram o prêmio da quina. Além dessas, outras 316 apostas do Paraná acertaram quatro dezenas e receberam R$ 613,82 cada, entre as quais 76 são de Curitiba.

Resultado Mega Sena 2910: 03, 04, 11, 15, 28 e 29

Nenhum apostador acertou os seis números, portanto, o prêmio principal acumulou. O próximo sorteio, a ser realizado no sábado (6), pode chegar a R$ 40 milhões.

Em Curitiba, a aposta que rendeu o prêmio de R$ 22,5 mil foi feita na Loterias Anchieta, que fica no bairro Bigorrilho.

Como jogar na Mega Sena?

A aposta mínima custa R$ 5 e pode ser feita em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site oficial da Caixa. O jogador escolhe de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis no volante.

A probabilidade de acertar a sena com a aposta mínima é de 1 em 50.063.860. Quanto mais dezenas forem marcadas, maiores as chances de ganho, mas também aumenta o valor da aposta.

Como participar de um bolão da Mega Sena?

Nas lotéricas, é possível participar de bolões já organizados pelos próprios estabelecimentos, ou então criar um grupo fechado entre amigos, registrando a aposta no sistema oficial da Caixa. O valor mínimo de um bolão é de R$ 10,00, e cada cota não pode ser inferior a R$ 5,00. O número mínimo de cotas é de duas e o máximo de cem.

Pela internet, também é possível adquirir cotas dos bolões por meio do portal Loterias Online Caixa. Nessa modalidade, pode haver uma tarifa de serviço adicional de até 35% sobre o valor da cota. Se houver prêmio, o valor é dividido proporcionalmente entre os participantes de acordo com a quantidade de cotas adquiridas.

