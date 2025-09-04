Obra da Ponte de Guaratuba tem trecho embargado após fiscalização; entenda

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Auditores da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do Paraná, órgão ligado ao Ministério do Trabalho e Emprego, identificaram irregularidades na segurança dos trabalhadores que atuam na obra da ponte de Guaratuba, no Litoral, nesta semana. Por conta disso, um trecho da obra foi embargado até que o problema seja resolvido.

De acordo com informações apuradas pela RPC, afiliada da Rede Globo no Paraná, as irregularidades colocam em risco a integridade física dos operários. Entre os locais com problemas, está a estrutura por onde os veículos e pessoas devem fazer a travessia quando a obra ficar pronta e os apoios onde serão instalados os cabos de estaiamento.

Em ambos os casos, os fiscais identificaram a falta do guarda-corpo – estrutura de proteção utilizada pelos operários.

O que diz o governo do Paraná

Em nota enviada à Tribuna do Paraná, o Governo do Paraná, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PR), afirmou que fará algumas adaptações nos canteiros de trabalho. Além disso, garante que mantém técnicos de segurança do trabalho no local para garantir a segurança de todos os envolvidos e cobra o consórcio sobre os compromissos contratuais com a segurança. O governo também reforçou que 70% das obras já foram concluídas e que a ponte será entregue dentro do prazo.

Segundo o DER-PR, a expectativa é de que a obra volte a normalidade nesta sexta-feira (05).