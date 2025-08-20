Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Você mora em Curitiba e está planejando aquela viagem de feriadão? Pois saiba que o dia 8 de setembro é feriado municipal na capital paranaense. A data celebra Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, a padroeira oficial da cidade.

Tem detalhe interessante por aqui: diferentemente da maioria das capitais brasileiras, Curitiba não considera feriado o dia do seu aniversário, comemorado em 29 de março. A cidade preferiu honrar sua santa protetora, transformando o dia 8 de setembro em folga oficial para os curitibanos.

+ Leia mais Escolas especializadas protestam contra ADI que retira recursos de APAEs

Aliás, a data costuma ser ainda mais saborosa porque geralmente “cola” com o feriado nacional de 7 de setembro, Dia da Independência. Ou seja, aquela chance de emendar e curtir um descanso prolongado!

A história da escolha desses feriados remonta a 24 de agosto de 1967, quando a Câmara Municipal de Curitiba definiu os feriados municipais. Vale lembrar que, segundo a legislação, cada município pode estabelecer até quatro feriados anuais conforme suas tradições locais. Um deles, obrigatoriamente, deve ser a Sexta-Feira da Paixão.

Calendário oficial

Em Curitiba, além do dia da padroeira e da Sexta-Feira Santa, também é feriado o Corpus Christi, completando assim o calendário oficial de folgas municipais.

E para quem se pergunta sobre a fundação da cidade, o marco histórico data de 1693, quando aconteceu a primeira eleição para a Câmara de Vereadores. Mas, como vimos, essa data ficou apenas para as comemorações, sem direito a folga no trabalho!

Então, já pode anotar na agenda: 8 de setembro é dia de celebrar Nossa Senhora da Luz e, de quebra, aproveitar um merecido descanso!

TAMO JUNTO COM A IRMANDADE BETÂNIA: Hoje é um dia especial. Parte da renda obtida com a venda da versão impressa da Tribuna vai para a Irmandade Betânia. Você também pode ajudar. Clique aqui, conheça o trabalho deles e veja como participar!