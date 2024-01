O movimento nas estradas que cortam Curitiba e região é considerado tranquilo na noite deste domingo (28). Tanto BR-277, que chegou a ficar bloqueada por dez horas por causa de um deslizamento de terra, quanto na BR-376, que ficou bloqueada preventivamente por causa das chuvas constantes que atingem o litoral do Paraná, estão com fluxo normal na noite deste domingo.

Na BR-277, no trecho que liga Curitiba ao litoral do Paraná, os motoristas precisam ficar atentos aos desvios entre os quilômetros 39 e 41. Estes desvios foram necessários por causa do deslizamento de pedra na última semana. Há fila de aproximadamente 1 quilômetro nos dois sentidos.

Na BR-376, que liga Curitiba ao estado de Santa Catarina, não há bloqueios e tampouco pontos de lentidão. Há chuva na pista, o que requer cuidado redobrado dos motoristas.

Na BR-116, sentido Curitiba / São Paulo, sem lentidão segundo a concessionária que administra o trecho.

A estrada da Graciosa segue sendo uma opção para ir ou voltar do litoral do Paraná. O fluxo na noite deste domingo era normal.

Movimento nas estradas do Paraná em tempo real

Antes de sair de casa, é possível acompanhar o movimento nas estradas em tempo real, pelos perfis da Arteris Litoral Sul e da PRF.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Você já viu essas?

Faltou braço? Carrão de luxo é destruído após acidente em Curitiba; Era zerinho! Cheio de caminhões! BR-277 segue sendo calo no sapato de motoristas! Siga em tempo real! Receitas! Nobreza das carnes de segunda! Preço justo e sabor incrível!