Enquanto aguarda o recebimento de novas doses de vacinas contra a covid-19 Spikevax monovalente da Moderna, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Curitiba decidiu concentrar, a partir desta segunda-feira (10), a aplicação do estoque remanescente do imunizante em dez unidades de saúde, facilitando a busca dos usuários.

A vacina anticovid Spikevax monovalente da Moderna é atualizada para proteger contra a subvariante da Ômicron XBB 1.5 e vem sendo aplicada como dose de reforço no público prioritário com cinco anos ou mais desde 13 de maio.

A nova vacina teve o registro aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em março e vai substituir gradualmente todas as vacinas contra a covid-19 que estavam sendo utilizadas até o momento.

Ao todo, Curitiba recebeu 30.270 doses da nova vacina. Entretanto, há apenas 1.120 doses em estoque – o restante já foi aplicado. A SMS aplicará, no público prioritário, até o fim dos estoques, as doses remanescentes que estão nos postos de saúde – as doses irão acabar gradativamente ao longo do dia ou dos próximos dias nas dez unidades, já que a média diária de aplicações é de 1 mil.

O desabastecimento é nacional, uma vez que as vacinas são fornecidas pelo Ministério da Saúde. Os imunizantes são repassados aos estados e depois distribuídos aos municípios. De acordo com o governo federal, está sendo adquirido um novo lote de doses da vacina.

Unidades de Saúde de Curitiba que estão aplicando vacina contra a covid

Distrito Sanitário Tatuquara

US Monteiro Lobato

Rua Olivio José Rosetti, 538 -Tatuquara

Distrito Sanitário Bairro Novo

US Bairro Novo

Rua Paulo Rio Branco de Macedo, 791 – Sítio Cercado

Distrito Sanitário Boqueirão

US Visitação

Rua Bley Zorning, 3136 – Boqueirão

Distrito Sanitário Pinheirinho

US Vila Feliz

Rua Pedro Gusso, 866 – Novo Mundo

Distrito Sanitário Boa Vista

US Bairro Alto

Rua Jornalista Alceu Chichorro, 314 – Bairro Alto

Distrito Sanitário Matriz

US Mãe Curitibana

Rua Jaime Reis, 331 – Alto do São Francisco

US Ouvidor Pardinho

Rua 24 de Maio, 807 – Praça Ouvidor Pardinho

Distrito Sanitário CIC

US Tancredo Neves

Rua Professora Hilda Hank Gonçalves, 435 – Cidade Industrial

Distrito Sanitário Cajuru

US Iracema

Rua Professor Nivaldo Braga, 1571 – Capão da Imbuia

Distrito Sanitário de Santa Felicidade

US São Braz

Rua Antonio Escorsin, 1960 – São Braz

Público prioritário para dose de reforço semestral da vacina anticovid

Pessoas com 60 anos ou mais

Gestantes e puérperas (mães que tiveram filho há até 45 dias)

Imunocomprometidos com cinco anos ou mais

Público prioritário para dose de reforço anual da vacina anticovid

Trabalhadores da saúde

Pessoas em situação de rua

Pessoas com comorbidades com cinco anos ou mais

Pessoas com deficiência permanente com cinco anos ou mais

Indígenas, ribeirinhos, quilombolas com cinco anos ou mais

Moradores e funcionários de instituições de longa permanência

Pessoas privadas de liberdade, jovens cumprindo medida socioeducativa e funcionários do sistema de privados de liberdade

Vacina contra a covid-19 continua disponível para bebês

A secretaria informa ainda que as vacinas anticovid baby estão com estoques regularizados e continuam disponíveis em 106 unidades de saúde para crianças de 6 meses a menores de 5 anos, conforme calendário nacional de vacinação. Confira os locais de aplicação no site Imuniza Já Curitiba.

