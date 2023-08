Urbs vai ampliar o serviço de recarga de créditos do cartão transporte

A Urbanização de Curitiba (Urbs) lançou edital para compra de 35 máquinas para ampliar o serviço de recarga de créditos do cartão transporte nos terminais de integração da capital. O serviço, já disponível em 13 deles, será ampliado para todos os 22 terminais da cidade até o final do ano.

A intenção é facilitar o acesso do usuário à recarga do cartão transporte. Atualmente, 91% das passagens são pagas com cartões (entre transporte, de débito e crédito e demais dispositivos por aproximação, como celulares e relógios inteligentes).

Os terminais são locais de grande circulação de passageiros e recebem boa parte dos quase 600 mil usuários do transporte coletivo da capital por dia. O serviço de compra de créditos já está disponível nos terminais Bairro Alto, Barreirinha, Cabral, Carmo, Capão da Imbuia, Capão Raso, Campo Comprido, CIC, Pinheirinho, Santa Cândida, Santa Felicidade, Sitio Cercado e Tatuquara. Devem ganhar pontos de venda os terminais Boa Vista, Portão, Centenário, Oficinas, Caiuá, Campina do Siqueira, Fazendinha, Boqueirão e Hauer.

Com a aquisição, todas as bilheterias dos terminais da cidade terão venda de crédito do cartão transporte. Dependendo do porte, fluxo de pessoas e quantidade de entradas, os terminais terão dois ou mais equipamentos, segundo Vilson Kimmel, gestor da área de Tecnologia da Informação da Urbs.

A recarga no terminal é gratuita e realizada com pagamento em dinheiro.“Até o fim do ano serão implantadas também as formas de pagamento de débito e crédito nestes locais”, adianta Kimmel.

Pregão eletrônico

As máquinas serão adquiridas, na segunda-feira (14), por meio de pregão eletrônico que terá a participação exclusiva de micro e pequenas empresas.

As propostas serão recebidas, exclusivamente, através da Internet no Portal de Compras da Prefeitura Municipal de Curitiba (www.e-compras.curitiba.pr.gov.br), no dia 14/08/2023 das 14h às 15h.

Os lances serão recebidos, pela mesma plataforma, das15h05 às 15h35. O valor máximo total será de R$ 42.796,50. A entrega das máquinas deve ser feita em até 60 dias após a assinatura do contrato. Confira mais detalhes do edital aqui.

Outras formas

Além da recarga em terminais, o usuário possui várias formas de aquisição de créditos do cartão transporte, via whatsapp, aplicativos, lojas físicas e também pela internet. Confira aqui onde carregar seu cartão transporte.

