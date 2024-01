Unidade de Saúde fecha para reforma em Curitiba; pacientes são remanejados

Começa na segunda-feira (08) a reforma da Unidade de Saúde (US) Atuba, no Bairro Alto. Durante o período de obras, os usuários cadastrados serão atendidos na US Bairro Alto, que fica no mesmo bairro, na Rua Jornalista Alceu Chichorro, 314. As obras são necessárias para readequação de várias áreas, internas e externas, além da troca de mobiliário, o que vai garantir mais segurança e conforto tanto para a população quanto para os servidores.

“Contamos com a compreensão da população durante o período de obras. São intervenções necessárias para melhorar o atendimento, o que mostra o zelo da Prefeitura pelos equipamentos de saúde da cidade”, diz a secretária municipal da Saúde, Beatriz Battistella.

Entre as mudanças previstas, está a troca de piso e rodapé de paviflex para granitina, em toda a unidade; pintura interna e externa; instalação de lavatórios e mudanças na rede elétrica e de lógica, com melhoria na ergonomia dos consultórios; refazimento da calçada ao redor da unidade e adequação de rampas para acessibilidade; adequação de esquadrias; substituição de luminárias; adequação de rede pluvial e de esgoto; entre outras intervenções.

Haverá a mudança do local da farmácia, incluindo a instalação de guichê para dispensação de medicamentos com área de espera dos usuários em local onde não há grande circulação de pessoas. Também será implantado um novo layout de recepção, com balcão para atendimento e guichê para cadeirantes.

História

A Unidade de Saúde Atuba iniciou suas atividades no início da década de 1970 na Escola Erasmo Pilotto, com apenas quatro funcionários: um médico pediatra, dois auxiliares de enfermagem e um atendente de enfermagem. Atendia em média seis pacientes por dia. Em 1984, passou a funcionar em prédio próprio. Durante os anos seguintes, a unidade passou por novas reformas, sendo que em 1987 foi ampliada com a construção de sua clínica odontológica.

Atualmente, a US Atuba atua com 49 servidores, entre médicos, dentistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde, agentes de saúde bucal, agentes de endemias e funcionários administrativos. Atende mais de 15 mil usuários cadastrados.

A área total da edificação é de 342 metros quadrados. Ao final das obras, contará com dez consultórios/salas de apoio; sala de vacina; clínica odontológica; farmácia; central de materiais; espaço saúde; central de material esterilizado; almoxarifado; banheiros para usuários; vestiário, banheiro e copa para funcionários; e sala de administração.

A reforma será administrada exclusivamente pela Secretaria Municipal da Saúde.

