Últimos dias de 2024 têm clima típico de verão em Curitiba

A última semana de 2024 promete ser bem típica de verão no Paraná. Durante a manhã, o sol aparece com mais intensidade, mas a partir do meio da tarde e começo da noite, pancadas de chuva devem refrescar o ambiente em Curitiba e no Litoral.

Segundo o Simepar, a circulação dos ventos vindo do oceano, mantém uma maior cobertura de nuvens entre as regiões dos Campos Gerais, Região Metropolitana e o Litoral. Para a segunda-feira (30), as condições são favoráveis para chuvas ocasionais.

Em Curitiba, a máxima aponta para 23°C em um dia parecido com os últimos, ou seja, sol entre nuvens e chuva por alguns momentos. Essa tendência deve permanecer durante toda a semana, inclusive para a virada do ano para 2025.

Litoral vai ter chuva?

Para o litoral paranaense, o tempo vai ser semelhante ao da capital. Para Guaratuba, a máxima é de 25°C para segunda. Para o dia 31 de dezembro e virada de ano, não pode ser descartada a chuva para os primeiros minutos de 2025.