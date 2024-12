Ex-vereador de Curitiba, que também foi deputado, morre aos 88 anos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Morreu no sábado (28) o ex-deputado federal do Paraná, Igo Iwant Losso, aos 88 anos, em Curitiba. Advogado por formação, Igo também foi vereador da capital e deputado estadual.

Nascido em Irati, na região central do Paraná,, Igo Losso seguiu os passos do pai, que também foi ex-deputado federal e advogado, o Luiz Losso. Igo foi formado em Direito pela Universidade Federal do paraná (UFPR), foi professor na Faculdade de Direito de Curitiba por mais de duas décadas e participou de comissões especiais na Câmara dos Deputados Federais que tratavam sobre o Código Civil.

Em Brasília, participou da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), destinada a investigar o comportamento e as influências das empresas multinacionais e do capital estrangeiro no Brasil.

Igo foi deputado federal pelo Paraná de 1975 a 1979, deputado estadual no período de 1963 a 1975, e vereador de Curitiba de 1959 a 1963. Ele deixa a esposa Isolda Reichmann Losso, os filhos Igo, Iseu e Iros, e netos.

Homenagens

O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP), o deputado Ademar Traiano (PSD), decretou luto oficial de três dias pelo falecimento do ex-deputado. A OAB Paraná também lamentou o falecimento do advogado (OAB-PR/2108), aos 88 anos. “A seccional manifesta condolências aos familiares e amigos”, comunicou nas redes sociais a OAB Paraná.