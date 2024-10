UFPR divulga gabarito da 1ª fase do Vestibular 2025 para consulta

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) divulgou o gabarito da 1ª fase do Vestibular 2025, permitindo que os candidatos verifiquem suas respostas e tenham uma ideia do desempenho no exame.

Para consultar o gabarito da prova de conhecimentos gerais da UFPR, é necessário acessar o site oficial do Núcleo de concursos da universidade, onde as informações sobre o processo seletivo estão disponíveis. A 1ª fase do vestibular é composta por uma prova objetiva com questões de múltipla escolha, abordando diversas disciplinas. O gabarito dá aos estudantes uma pista de como eles se saíram e suas chances de avanço para a segunda fase do vestibular.

No site, a universidade também mantém o calendário atualizado, informando datas importantes como a liberação dos resultados finais e as próximas fases do vestibular.

Além da divulgação do gabarito, a UFPR orienta os candidatos sobre os próximos passos do processo seletivo, incluindo detalhes sobre a 2ª fase, que normalmente envolve provas discursivas. Para aqueles que têm dúvidas ou precisam de mais informações sobre o vestibular da UFPR, a instituição disponibiliza canais de comunicação para suporte.

CENTRAL DE TELEATENDIMENTO UFPR:

Segunda a sexta-feira

Horário: 08:30 às 17:30

Telefone: (41) 3313.8800

Telefone: (41) 3313.8801