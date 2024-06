Um tuk-tuk elétrico começou a ser usado pela Sanepar em Curitiba e Região Metropolitana, desde a última segunda-feira (03), nas substituições de hidrômetros dos imóveis em bairros da região Sul da capital e das cidades vizinhas.

De acordo com a empresa, o tuk tuk, que é uma espécie de triciclo – famoso e muito utilizado na Índia – oferece agilidade no trânsito em relação aos veículos comuns, além de reduzir a emissão de CO2 no meio ambiente. A escolha pelo tuk-tuk vai ao encontro da política Ambiental, Social e de Governança (ASG) da companhia.

Foto: Divulgação/Sanepar

Troca de hidrômetros

Um programa permanente de troca preventiva de hidrômetros, que visa a qualidade da medição do consumo, é mantido pela Sanepar. O desgaste do equipamento é o principal critério de substituição porque, com o tempo, o hidrômetro perde a eficiência na medição. A vida útil varia de quatro a 10 anos, dependendo do tipo do hidrômetro.

Um sistema informatizado da empresa indica o momento de troca de cada equipamento. Mas também pode ocorrer a troca corretiva, quando é detectado um problema ou uma anormalidade no dispositivo.

A atualização do parque de hidrômetros contribui para a redução de perdas da companhia. Por ano, de um total de 3,45 milhões de ligações, a Sanepar instala de 450 mil a 500 mil novos hidrômetros, em novas ligações e em substituição.

Metas do saneamento

A Sanepar trabalha para alcançar as metas de universalização do saneamento determinadas pelo marco legal do setor. No abastecimento, as cidades atendidas pela Companhia já estão universalizadas com 100% de abastecimento nas áreas urbanas. No esgotamento sanitário, o índice de atendimento com rede coletora está em 80,4%, sendo que 100% do esgoto é tratado. Os investimentos da Sanepar visam o atendimento à meta de 90% de coleta até o ano de 2033.

