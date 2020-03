Quem passa pela região da Rua Tibagi, no Centro de Curitiba, terá que ter um pouco mais de paciência a partir desta quarta-feira (11). Além da troca de asfalto na própria via, a Rua Comendador Macedo também passa por obra. Por causa dos trabalhos, duas faixas da Tibai terão o tráfego bloqueado. Com isso, o tempo de trajeto de 13 linhas que passam na região serão impactadas.

A obra na Tibagi será das 9h às 17h, com previsão de 20 dias para ser concluída. A troca do piso será em 1,2 km, entre os cruzamentos com a Rua Presidente Carlos Cavalcanti e Avenida Silva Jardim. Na Comendador Macedo, a previsão é de que a obra de 679 metros entre os cruzamentos com as ruas Conselheiro Laurindo e Ubaldino do Amaral termine no próximo fim de semana.

Os motoristas poderão utilizar três rotas alternativas durante a obra na Tibagi: pelas ruas João Negrão, Ubaldino do Amaral e pela Alameda Doutor Muricy.

Em azul, as opções de desvio durante a obra na Rua Tibagi. Imagem: Divulgação Prefeitura de Curitiba

As linhas de ônibus que circulam pelo trecho da Rua Tibagi que terão de mudar o trajeto durante a obra são: Circular Centra (sentido horário), Interbairros I (sentido horário), Barreirinha/Guadalupe, Pinhais/Campo Comprido, Centenário, Itupava/Hospital Militar, Estudantes, Centro Politécnico, Boqueirão/Centro Cívico, Pinheirinho/Cabral, Caiuá/Cachoeira, Capão da Imbuia e Pinheirinho/Prefeitura.

Visconde de Guarapuava

A troca de asfalto da pista da direita da Avenida Visconde de Guarapuava foi concluída no último sábado (7/3), após 23 dias de trabalho. A via recebeu asfalto novo no trecho de 3,7 km entre as ruas General Carneiro e Cândido Xavier.

Na continuação da pista da direita da Visconde de Guarapuava, a Rua Cândido Xavier também teve 150 metros de pavimento revitalizados.

Durante esta semana, será concluída a implantação da pintura da nova sinalização horizontal tanto na Avenida Visconde de Guarapuava quanto na Rua Cândido Xavier, que concentram trânsito intenso entre o Centro, Batel e o Água Verde.