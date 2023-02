Na jornada para qualificar ainda mais o seu conteúdo, trazendo a opinião e informações exclusivas para nossos leitores, a Tribuna qualifica seu time de parceiros e apresenta nesta quinta-0feira (16) a estreia do blog/coluna Cata Comigo. Assinado pela professora e empresária Ana Zattar, o espaço tem como objetivo trazer para o centro das discussões a preocupação com o meio-ambiente, a sustentabilidade, além de incentivar boas práticas.

Ana já foi personagem da Tribuna, que destacou o importante trabalho que ela realiza com dicas e informações úteis sobre o universo da sustentabilidade. A partir de agora ela trará semanalmente textos, fotos e vídeos para conduzir os leitores ao caminho “do bem”.

“No desafio do blog Cata Comigo pretendo levar o leitor a perceber as inúmeras possibilidades de fazer escolhas mais sustentáveis, contribuindo, cada um em seu raio de alcance, para o equilíbrio do planeta. Pretendo mostrar o fascinante estilo de vida amigo do meio ambiente e destacar as várias frentes onde cada cidadão consegue atuar”, disse.

“A Tribuna está sempre de olho em novas lideranças e vozes em diversos segmentos. O objetivo é firmar parcerias para apresentar conteúdos exclusivos e diferenciados, que tenham alto potencial e influenciar o dia a dia das pessoas, seja em casa, no trabalho, nos negócios ou nos relacionamentos”, explicou o coordenador de conteúdo da Tribuna, Eduardo Klisiewicz

>>> No texto de estreia, Ana fala sobre micro plásticos e como eles interferem na nossa vida, inclusive no carnaval. Vale a pena conferir.

Quem quiser conhecer o trabalho da Ana Zattar pode também acessar suas redes sociais. No Instagram, o perfil Ana Cata Comigo, tem 12 mil seguidores e cresce a cada dia.