Três toneladas de cobre são apreendidas em empresa de reciclagem de Curitiba

Em uma operação conjunta, a Guarda Municipal de Curitiba e a Polícia Civil do Paraná (PCPR) apreenderam 3 toneladas de cobre em Curitiba, na manhã desta sexta-feira (20). Durante a ação, também foi apreendida uma quantidade de cobre moído. Os materiais foram localizados em uma empresa de reciclagem no bairro Boqueirão.

Considerado um problema de segurança pública em todo o país, o furto de cabos e fios de cobre interrompe o fornecimento de energia em locais de serviços essenciais à população, como a sinalização no trânsito e a iluminação de vias públicas, por exemplo, causando acidentes e dificultando a mobilidade urbana.

LEIA TAMBÉM:

>> Curitibano compra Ligeirinho e transforma ônibus em ‘hotel de luxo’

>> Cratera assusta moradores, interdita rua e afunda poste em Curitiba

“Temos atuado em parceria com outras forças policiais como a Polícia Civil e Militar para combater esse tipo de crime que traz grande prejuízo e transtorno para a população de Curitiba. Além de atuar na área central, também estamos avançando para os bairros”, afirmou o comandante da Guarda Municipal de Curitiba, Carlos Celso dos Santos Junior.

De acordo com o delegado da Polícia Civil Nasser Salmen, ações como esta são frequentes a fim de coibir o furto dos fios, bem como a receptação dos materiais.

Durante a ação, um mandado de prisão foi cumprido por sentença condenatória pelo crime de homicídio.

Para colaborar com a prevenção deste tipo de crime, o cidadão pode fazer a denúncia ao telefone de emergência 153 da Guarda Municipal, 190 da Polícia Militar e também pelo 0800-643-1121.

Segundo as forças de segurança, a orientação é que o cidadão tire fotos do local e anote o endereço, imagens de veículos e pessoas suspeitas também auxiliam na identificação dos criminosos. A atuação da população auxilia diretamente na repressão deste tipo de ação criminosa.

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!