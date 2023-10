Nesta sexta-feira (27), o Instituto Água e Terra (IAT) decidiu fechar três parques estaduais que ficam na região de Curitiba por conta do mau tempo. Durante o sábado (28) e domingo (29) não vão poder receber visitantes a Serra da Baitaca, o Pico Paraná e o Pico Marumbi. A medida é preventiva e atende um pedido da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil.

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a previsão é de chuva intensa em Curitiba e região metropolitana, por isso a necessidade de fechamento das três Unidades de Conservação (UCs) para os visitantes. Geralmente, os três locais são bastante procurados por montanhistas e trilheiros.

LEIA TAMBÉM:

>> Alerta vermelho de tempestade para o Paraná neste fim de semana

>> Trajano “hells”? Vida noturna e bebedeira no São Francisco gera polêmica. Opine!

O Parque Pico do Marumbi atravessa três municípios: Morretes, no Litoral, e Piraquara e Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). A Serra da Baitaca também fica em Piraquara. E o Pico Paraná passa por Campina Grande do Sul e Antonina.

“Inicialmente o fechamento vale para o fim de semana, mas se o mau tempo continuar será prorrogado para segunda-feira (30), com a reabertura prevista para quarta-feira (2)”, explica a chefe dos parques estaduais Serra da Baitaca e Pico Paraná, Marina Rampim.

Marina reforça que as chuvas trazem perigos para os visitantes em razão de aumentar a possibilidade de deslizamentos em diversas áreas dos parques.

Você já viu essas??

No Batel Nova Mercadoteca de Curitiba: veja bares e restaurantes confirmados Especial Publicitário Aprenda a fazer receita fácil e deliciosa de bolo de aniversário Não sei se vou ou se fico… Parou leva multa? Motoristas encucados com sinalização duvidosa em rua de….



RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!

Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.



Participe dos grupos da Tribuna





SUGESTÕES

Título: Três parques da Grande Curitiba fecham por mau tempo

Chuvarada fecha três parques da Grande Curitiba