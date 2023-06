Três coletores de lixo são presos após furto de carga em acidente na BR-116

O roubo de carga envolvendo coletores de lixo de Campina Grande do Sul na segunda-feira (12), que chegou a ser flagrado por um motorista, terminou com a prisão de três suspeitos. O trio aproveitou um acidente envolvendo um caminhão carregado de brinquedos na BR-116 para furtar dezenas de caixas do veículo.

Os três homens, um de 58 e outros dois de 37 anos, foram autuados em flagrante pelo crime de furto. A prisão aconteceu numa parceria entre o Grupo de Operações Especiais de Bocaiuva do Sul e o Grupo de Operações Especiais de Campina Grande do Sul.

