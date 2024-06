Um motorista de caminhão desatento foi preso após fazer uma manobra em que “fechou” uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-116, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), na madrugada desta terça-feira (11).



De acordo com a PRF, uma equipe estava na ronda pela rodovia e, ao se aproximar do caminhão, o condutor trocou de faixa de rolamento sem perceber a viatura. Em seguida foi dada a ordem de parada para verificar se o motorista tinha condições de dirigir. Porém, ele só acatou a ordem dentro de um posto de combustível.

Ao sair do veículo, o homem de 31 anos informou que não sabia o que estava transportando e que havia assumido a direção do caminhão em Cascavel, no Oeste do Paraná. Ele também disse que não sabia mais detalhes sobre a viagem da carga. Percebendo o nervosismo do homem, a equipe da PRF suspeitou do transporte de ilícitos e abriu o compartimento de carga.

Foram encontrados diversos fardos de maconha com peso total de 1.541 quilos. O homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e apresentado à Polícia Federal em Curitiba.

