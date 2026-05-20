Trânsito em Curitiba hoje: motoristas enfrentam lentidão com obras e desvios

Motoristas que circulam pela Avenida Presidente Affonso Camargo, pela Arthur Bernardes e pela Linha Verde enfrentam restrições de tráfego que seguem em vigor nesta quarta-feira (20/5).

As intervenções fazem parte de grandes obras estruturais da cidade — o BRT Leste/Oeste e o Novo Inter 2 — e se somam a bloqueios de drenagem e mudanças permanentes de sentido em bairros de Curitiba. Quem puder, deve antecipar o deslocamento ou buscar rotas alternativas.

Obras e bloqueios

Av. Presidente Affonso Camargo – Centro: A faixa da esquerda no trecho em frente à Rodoferroviária, no sentido bairro, está bloqueada desde 27 de abril para a construção do alicerce da estação-tubo Rodoferroviária, no âmbito das obras do BRT Leste/Oeste. A interdição é permanente, pois o ponto passará a ter nova geometria viária. Motoristas que seguem em direção ao bairro encontrarão tráfego mais estreito na altura da Rodoferroviária e devem redobrar a atenção.

Linha Verde Norte – Tarumã O tráfego na Linha Verde Norte, no trecho do viaduto sobre a Avenida Victor Ferreira do Amaral, está desviado parcialmente desde 1º de maio. Os veículos que trafegam pela pista central no sentido Atuba são direcionados para uma das faixas do viaduto alargado, numa extensão de cerca de 700 metros, para nova etapa das obras do Complexo Tarumã. Não há desvio único estabelecido; a orientação é buscar rotas alternativas e planejar o deslocamento com antecedência. curitiba

Av. Arthur Bernardes – Portão / Santa Quitéria Desde 24 de abril, a faixa da direita da Avenida Presidente Arthur da Silva Bernardes está bloqueada no trecho entre as ruas Tamoios e Capitão Tenente Máris de Barros para o andamento das obras do Novo Inter 2, com previsão de duração de cerca de 30 dias. Em outro trecho da mesma avenida, entre as ruas João Alencar Guimarães e Professor Ulisses Vieira, já há obras em andamento com bloqueio parcial em uma faixa. Por se tratar de interdição em meia pista, não é necessário desvio específico, mas o motorista deve contar com lentidão nos horários de pico.

R. Marechal Althayr Roszanniy – Capão Raso A Rua Marechal Althayr Roszanniy está bloqueada no trecho entre a Linha Verde e a Rua Jovina do Amaral Karan desde 15 de maio, para o avanço das obras das trincheiras da Estação Vila São Pedro. O desvio é feito pela Rua Santa Mônica, que passou a operar em sentido único em toda a sua extensão. Motoristas que seguem pela Linha Verde sentido Sul devem dobrar à direita na Rua Santa Mônica para acessar o bairro.

R. Monte Castelo – Tarumã A Rua Monte Castelo está bloqueada entre as ruas Frei Orlando e Dr. João Evangelista Espíndola para obras de drenagem, com trabalhos das 8h às 17h. O acesso está liberado para moradores e comerciantes.

R. Prof. Francisco Mendes – Uberaba A Rua Professor Francisco Mendes tem bloqueio parcial entre a Avenida Senador Salgado Filho e a Rua Mendes Gonçalves para ampliação da rede de drenagem. O acesso está garantido aos moradores e o local está sinalizado.

Mudanças permanentes de sentido

R. Santa Mônica – Capão Raso Desde 14 de maio, a Rua Santa Mônica opera em sentido único da BR-476 (Linha Verde) para a Rua Marechal Althayr Roszanniy, como parte da readequação viária ligada às obras da Linha Verde/Estação Vila São Pedro. A mudança é permanente enquanto durar a obra.

R. Pedro Airton Zimmermann – Sítio Cercado Desde 12 de maio, a Rua Pedro Airton Zimmermann tem sentido único da Rua Lupionópolis para a Rua Luiz Gurgel do Amaral Valente. A alteração é definitiva e visa organizar a circulação e aumentar a segurança de motoristas e pedestres no bairro.

R. Delegado Trindade – Santa Quitéria A Rua Delegado Trindade passou a ter sentido único da Rua Professor Fábio Souza para a Coronel Pretextato Pena Forte Taborda Ribas desde 14 de abril. Mudança permanente.

R. Coronel João Guilherme Guimarães – Bom Retiro Desde 16 de abril, a Rua Coronel João Guilherme Guimarães opera em sentido único da Rua Dr. Roberto Barrozo para a Rua Teffé. A medida é definitiva e busca melhorar a circulação e a segurança na região.