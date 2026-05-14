Importante rua será interditada até 2028 para obra gigante em Curitiba

A Prefeitura de Curitiba bloqueia a Rua Marechal Althayr Roszanniy, no Xaxim, a partir desta sexta-feira (15/5) para a execução de estacas da trincheira norte da Estação Vila São Pedro. O trecho interditado fica entre a Linha Verde e a Rua Jovina do Amaral Karanpara, com previsão de bloqueio até 2028, quando a obra deve ser concluída. O acesso de moradores e comerciantes será mantido.

As obras fazem parte da construção de trincheiras que vão permitir a transposição da Linha Verde e conectar os bairros Xaxim, Novo Mundo e Capão Raso. O local receberá também serviços de drenagem e pavimentação. A estimativa é beneficiar cerca de 2,5 mil veículos por hora em cada sentido.

O desvio será feito pela Rua Santa Mônica, que passou a operar em sentido único em toda a extensão. Motoristas que seguem pela Linha Verde sentido Sul devem dobrar à direita na Rua Santa Mônica. Quem vem da Rua Omar Raymundo Picheth deve cruzar a Linha Verde, entrar à esquerda no sentido sul e depois dobrar à direita na Rua Santa Mônica.

As trincheiras terão duas faixas por sentido, além de espaços para pedestres e ciclistas, formando um sistema binário viário.

O projeto prevê duas trincheiras com até 220 metros de extensão e a requalificação de 17 ruas do entorno. A obra envolve a produção de 102 vigas e 1.537 estacas, com investimento de R$ 89,9 milhões.

Obras avançam para construir trincheiras da Estação Vila São Pedro, com bloqueio na Rua Marechal Althayr no Capão Raso.