Atenção, motorista

Obras no Santa Quitéria e Mercês pedem atenção do motorista em Curitiba

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Tai Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 14/05/26 08h40
Trânsito de Curitiba tem intervenções importantes nesta semana. Foto: José Fernando Ogura/SECOM (arquivo)

Atenção, motorista: a semana em Curitiba exige paciência redobrada, especialmente para quem circula pelas regiões do Santa Quitéria e Mercês. O avanço das obras de drenagem e requalificação viária do Novo Inter 2 e intervenções em galerias pluviais provocam bloqueios parciais e desvios de ônibus em corredores importantes.

Confira o guia completo das interdições para planejar seu trajeto.

Obras no Santa Quitéria e Mercês alteram trânsito e linhas de ônibus nesta semana

OBRAS E BLOQUEIOS

  • Av. Pres. Arthur da Silva Bernardes (Santa Quitéria)
    • Onde: No cruzamento com a Rua Major França Gomes e no trecho entre as ruas João José Pichet e Francisco Klemtz.
    • Duração: Iniciado em maio, com intervenções por etapas (longa duração).
    • Impacto: Bloqueio parcial para implantação de rede de macrodrenagem e requalificação das pistas. O trânsito flui com lentidão pelas faixas liberadas. Ponto de parada de ônibus desativado na região.
  • Linha Verde (Pinheirinho)
    • Onde: Trecho no bairro Pinheirinho.
    • Data: A partir de 11/05.
    • Impacto: Reparo emergencial em galeria rompida. Atenção à sinalização cones e possíveis estreitamentos de pista no sentido Sul.
  • Rua Prof.ª Rosa Saporski (Mercês)
    • Onde: Trecho entre as ruas Desembargador Vieira Cavalcanti e Solimões.
    • Data: A partir de 11/05.
    • Impacto: Bloqueio total para obras viárias. Motoristas devem buscar rotas alternativas pelas ruas paralelas.
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MUDANÇAS NO TRANSPORTE COLETIVO

  • Região Santa Quitéria (Linhas 021 e 027)
    • O que muda: Desativação de ponto de parada na Av. Arthur Bernardes (entre João José Pichet e Francisco Klemtz).
    • Impacto: Passageiros das linhas Interbairros II (Anti-horário) e Capão Raso/Campina do Siqueira devem utilizar os pontos anteriores ou posteriores devidamente sinalizados.
  • Região Mercês (Linhas 150, 160 e 168)
    • O que muda: Desvios de itinerário devido ao bloqueio na Rua Rosa Saporski.
    • Impacto: As linhas Jardim Mercês/Guanabara, C. Música e Raposo Tavares seguem por trajetos alternativos. Consulte os cartazes nos ônibus para os novos pontos temporários.
  • Linha 653 – Sabará (CIC)
    • O que muda: Desvio de itinerário por obras na Rua Nossa Senhora do Equilíbrio.
    • Impacto: Mudança no trajeto habitual da linha na região da CIC desde o dia 06/05.

EVENTOS E INTERDIÇÕES TEMPORÁRIAS

  • Maio Amarelo – Blitz Educativas
    • Onde: Diversos pontos, incluindo Av. Paraná (próximo ao Hosp. de Reabilitação) e Av. Erasto Gaertner.
    • Data: Ao longo da semana.
    • Impacto: Bloqueios momentâneos e redução de velocidade para abordagens educativas com ciclistas e motoristas. Recomenda-se atenção redobrada aos agentes de trânsito.
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