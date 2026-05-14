Obras no Santa Quitéria e Mercês pedem atenção do motorista em Curitiba

Atenção, motorista: a semana em Curitiba exige paciência redobrada, especialmente para quem circula pelas regiões do Santa Quitéria e Mercês. O avanço das obras de drenagem e requalificação viária do Novo Inter 2 e intervenções em galerias pluviais provocam bloqueios parciais e desvios de ônibus em corredores importantes.
Confira o guia completo das interdições para planejar seu trajeto.
Obras no Santa Quitéria e Mercês alteram trânsito e linhas de ônibus nesta semana
OBRAS E BLOQUEIOS
- Av. Pres. Arthur da Silva Bernardes (Santa Quitéria)
- Onde: No cruzamento com a Rua Major França Gomes e no trecho entre as ruas João José Pichet e Francisco Klemtz.
- Duração: Iniciado em maio, com intervenções por etapas (longa duração).
- Impacto: Bloqueio parcial para implantação de rede de macrodrenagem e requalificação das pistas. O trânsito flui com lentidão pelas faixas liberadas. Ponto de parada de ônibus desativado na região.
- Linha Verde (Pinheirinho)
- Onde: Trecho no bairro Pinheirinho.
- Data: A partir de 11/05.
- Impacto: Reparo emergencial em galeria rompida. Atenção à sinalização cones e possíveis estreitamentos de pista no sentido Sul.
- Rua Prof.ª Rosa Saporski (Mercês)
- Onde: Trecho entre as ruas Desembargador Vieira Cavalcanti e Solimões.
- Data: A partir de 11/05.
- Impacto: Bloqueio total para obras viárias. Motoristas devem buscar rotas alternativas pelas ruas paralelas.
MUDANÇAS NO TRANSPORTE COLETIVO
- Região Santa Quitéria (Linhas 021 e 027)
- O que muda: Desativação de ponto de parada na Av. Arthur Bernardes (entre João José Pichet e Francisco Klemtz).
- Impacto: Passageiros das linhas Interbairros II (Anti-horário) e Capão Raso/Campina do Siqueira devem utilizar os pontos anteriores ou posteriores devidamente sinalizados.
- Região Mercês (Linhas 150, 160 e 168)
- O que muda: Desvios de itinerário devido ao bloqueio na Rua Rosa Saporski.
- Impacto: As linhas Jardim Mercês/Guanabara, C. Música e Raposo Tavares seguem por trajetos alternativos. Consulte os cartazes nos ônibus para os novos pontos temporários.
- Linha 653 – Sabará (CIC)
- O que muda: Desvio de itinerário por obras na Rua Nossa Senhora do Equilíbrio.
- Impacto: Mudança no trajeto habitual da linha na região da CIC desde o dia 06/05.
EVENTOS E INTERDIÇÕES TEMPORÁRIAS
- Maio Amarelo – Blitz Educativas
- Onde: Diversos pontos, incluindo Av. Paraná (próximo ao Hosp. de Reabilitação) e Av. Erasto Gaertner.
- Data: Ao longo da semana.
- Impacto: Bloqueios momentâneos e redução de velocidade para abordagens educativas com ciclistas e motoristas. Recomenda-se atenção redobrada aos agentes de trânsito.