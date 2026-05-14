Tempo fecha em Curitiba e chuva pode chegar ao pôr do sol

A previsão do tempo para Curitiba nesta quinta-feira (13/05) indica um dia de condições variadas, com sol entre nuvens durante o período da manhã e tarde, e possibilidade de chuva fraca no período noturno. Os curitibanos devem se preparar para uma amplitude térmica considerável, com temperaturas oscilando entre 6,1°C de mínima e 22,2°C de máxima.

Durante o dia, o clima em Curitiba será marcado por céu parcialmente nublado, com 89% de cobertura de nuvens. A umidade relativa do ar ficará em torno de 59%, proporcionando uma sensação térmica agradável de até 24,7°C nos horários mais quentes. Os ventos soprarão do noroeste com velocidade média de 6 km/h, podendo apresentar rajadas de até 18 km/h. A probabilidade de precipitação durante o dia é baixa, apenas 10%.

O índice ultravioleta (UV) previsto para o período diurno é de nível 4, considerado moderado. Isso significa que quem for se expor ao sol por períodos prolongados deve utilizar protetor solar, especialmente entre as 10h e 16h, quando a radiação solar é mais intensa. O nascer do sol aconteceu as 6h46, e o pôr do sol ocorrerá às 17h40.

A mudança mais significativa no tempo em Curitiba acontecerá durante a noite, quando a nebulosidade aumentará para 100% e há 35% de chance de chuva fraca. A precipitação esperada é de aproximadamente 0,8 milímetros, com possibilidade de 10% de ocorrência de trovoadas. Os ventos mudarão de direção, soprando do norte-nordeste com velocidade reduzida de 3 km/h e rajadas de até 8 km/h.

A umidade relativa do ar subirá consideravelmente no período noturno, atingindo 87%, o que pode deixar o ambiente mais úmido e frio. As temperaturas cairão gradualmente após o pôr do sol, chegando à mínima de 6,1°C durante a madrugada. Moradores e visitantes devem se agasalhar adequadamente para enfrentar o frio típico do outono curitibano.

Vale destacar que a lua estará na fase minguante, com nascer previsto para as 4h10 e ocaso às 15h49. Para quem gosta de observar fenômenos astronômicos, é um bom momento para apreciar o satélite natural em seu ciclo de diminuição de luminosidade. A previsão indica que não há expectativa de formação de gelo ou neve na região metropolitana de Curitiba.