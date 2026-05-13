Curitiba supera São Paulo e lidera ranking de tempo perdido no trânsito no Brasil

Os motoristas de São Paulo, por incrível que possa parecer, não são os que perdem mais tempo no trânsito no Brasil. Esse título pertence a Curitiba, uma cidade que é vista como exemplo em mobilidade no país. É o que aponta o ranking TomTom Traffic Index de 2025, organizado pela empresa holandesa TomTom.

O ranking é publicado há 15 anos e usa dados de GPS anônimos e velocidades reais de trânsito registrados em todo o mundo. Segundo a TomTom, algoritmos automatizados filtram anomalias, como trajetos incompletos ou desvios dos sinais de GPS, para chegar aos números finais.

De acordo com o levantamento, o motorista curitibano perde 135 horas por ano em congestionamentos. Esse resultado foi calculado a partir do tempo que leva uma viagem de dez quilômetros, duas vezes por semana, no horário de pico.

O TomTom Traffic Index analisou o trânsito de 492 cidades em todo o mundo no ano passado. No Brasil, entraram no ranking nove capitais, as quais estão localizadas nas regiões Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e Sul. Confira a lista:

1º – Curitiba (PR) – 135 horas

2º – São Paulo (SP) – 132 horas

3º – Recife (PE) – 130 horas

4º – Belo Horizonte (MG) – 130 horas

5º – Porto Alegre (RS) – 125 horas

6º – Fortaleza (CE) – 121 horas

7º – Rio de Janeiro (RJ) – 92 horas

8º – Salvador (BA) – 81 horas

9ª – Brasília (DF) – 58 horas

Por que Curitiba lidera o ranking de tempo perdido no trânsito?

Curitiba é a cidade brasileira com a 8ª maior população, com 1.830.795 habitantes, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Para ser a líder em tempo perdido no trânsito, uma das explicações está na quantidade de veículos por habitante.

Segundo dados do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR), a frota de veículos na capital paranaense atingiu, em janeiro deste ano, a marca de 1.815.014 veículos, o que dá praticamente um por pessoa — 60% são carros. Isso sem contar os veículos registrados em outras cidades que trafegam em Curitiba.

Além disso, a metodologia usada pela TomTom para chegar à cidade brasileira onde se perde mais tempo no trânsito tende a “beneficiar” cidades com deslocamentos mais longos, como é o caso de São Paulo. Os trajetos de dez quilômetros, que são usados para compor o ranking, abrangem uma parte significativa de Curitiba.

“O sistema viário e o desenho urbano de Curitiba possuem em sua grande maioria vias de trânsito local e coletoras, com velocidades reduzidas, de 30 km/h e 40 km/h. Assim, não predomina o uso de vias expressas e rodovias (80 km/h) no itinerário diário, o que induz que a velocidade média de deslocamento é mais baixa, mas compatível com o sistema viário e a segurança viária urbana”, disse a Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito de Curitiba (Setran), em nota enviada à Gazeta do Povo.