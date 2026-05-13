Mais de 8,4 mil garrafas de vinho falsificadas são apreendidas em Curitiba

Uma apreensão de mais de 8,4 mil garrafas de vinho e diversas garrafas de cerveja com indícios de falsificação foi realizada na manhã desta quarta-feira (13), em um barracão no bairro Pinheirinho, em Curitiba. A Polícia Civil, que comandou a ação, prendeu um homem em flagrante pela prática de falsificação, receptação qualificada e crimes contra relações de consumo.

Segundo o delegado Hormínio de Paula Lima Neto, o local funcionava como um centro de distribuição de bebidas adulteradas para comércios e eventos de Curitiba e região metropolitana. Os policiais apreenderam milhares de garraras, que passarão por perícia antes do descarte de acordo com as normas ambientais.

A operação coordenada pela Polícia Civil também teve o apoio da Vigilância Sanitária de Curitiba, da Receita Estadual, do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) e da Secretaria Municipal de Urbanismo.

O homem que foi preso em flagrante foi encaminhado ao sistema penitenciário.

Denuncie

Denúncias podem ser repassadas de maneira anônia pelos telefones 197 ou 181, do Disque Denúncia. Se o crime estiver acontecendo no momento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo 190.